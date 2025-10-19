En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Caso Juan Felipe Rincón: Séptimo Día revela pruebas inéditas sobre las últimas horas del joven

Caso Juan Felipe Rincón: Séptimo Día revela pruebas inéditas sobre las últimas horas del joven

Casi un año después de la muerte de Juan Felipe Rincón, el caso que conmocionó al país, sale a la luz nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de la investigación. ¿Quién disparó? ¿Qué revelan los audios captados por las cámaras de seguridad?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad