Obras por nueva estación del Metro de Bogotá en Av. 68 con Av. Primero de Mayo: cierres y desvíos

La Empresa Metro de Bogotá y el distrito dieron a conocer que por las obras de una de las estaciones del futuro medio de transporte habrá cierres importantes en los corredores viales de la Avenida Carrera 68 y de la Avenida Primera de Mayo. La construcción comenzó este lunes 20 de octubre. Se designaron cierres y desvíos.

La obra principal será para construir la nave central de la Estación 7, que estará "ubicada en la intersección de la av. carrera 68 con av. Primero de Mayo y en la cual trabajaremos durante 12 meses, aproximadamente, durante las 24 horas", según explicaron en un comunicado. Además de la construcción de las vigas y los rieles por donde pasarán los trenes, también se adelantan las 16 estaciones que comprenderán la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Cierres por obras para construir Estación 7 del Metro de Bogotá

Para las actividades de obra es necesario realizar el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la Av. carrera 68, en sentido norte -sur, a la altura de la av. Primero de Mayo. Asimismo, la Empresa Metro confirmó que el tráfico en sentido norte – sur se desviará a la calzada lenta del mismo costado, "la cual será adecuada para garantizar la continuidad del recorrido habitual".



Las autoridades de tránsito confirmaron que la ciclorruta de la Av. carrera 68 se trasladará a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53. En días pasados, el distrito y la Empresa Metro informaron sobre cierres viales y nuevas fases en la que sería la Estación 3 del sistema. "Para continuar con su desarrollo, el concesionario Metro Línea 1 informó que realizará el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la nave central de la Estación 3, a partir de la tercera semana de octubre".

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el Distrito, las estaciones serán construidas sobre terrenos de origen privado sin afectar el espacio público. Doce estaciones estarán en edificios laterales conectados al viaducto mediante pasarelas, mientras que cuatro tendrán un acceso tipo mezzanine desde el espacio público.



“Con esto cumplimos además la petición que hizo el Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá, que consideró que era necesario adecuar el diseño de las fachadas al entorno urbano donde serán las estaciones del Metro de Bogotá. Las fachadas del Metro no van a desentonar en Bogotá”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán en unas declaraciones. Estos serán los corredores viales en los que estarán ubicadas las estaciones del futuro medio de transporte:



E1 a E3: Avenida Villavicencio (desde la Carrera 94 hasta la Carrera 80G)

E4 a E8: Avenida Primero de Mayo (desde Calle 42 sur hasta la glorieta de la Carrera 50)

E9: NQS, entre la Diagonal 16 sur y la Calle 17A bis sur

E10: Calle 1 entre Carrera 24 y Carrera 24C

E11 a E16: Avenida Caracas (desde Calle 2 hasta Calle 74)

¿Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá, la más grande de la Línea 1?

De acuerdo con información de la Empresa Metro de Bogotá, la "Estación Central", comúnmente denominada la Estación 13, estará ubicada sobre la Avenida Caracas, entre la calle 24 y 26. Según datos compartidos por Caracol Radio, la estación tendrá una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados.

Sobre la Estación Central o Estación 13, se explicó que se integrará por proximidad con la futura estación de TransMilenio, "dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, formulado por la Empresa de Renovación Urbana (ERU), que busca hacer del sector un nodo importante de Transporte, donde se conecten los sistemas metro y Transmilenio y las troncales avenida Caracas y avenida El Dorado o calle 26". Esta estación será clave para la conexión del Metro de Bogotá con TransMilenio, el Regiotram de Occidente y el Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (SITP).

