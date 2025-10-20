En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Obras por nueva estación del Metro de Bogotá en Av. 68 con Av. Primero de Mayo: cierres y desvíos

Obras por nueva estación del Metro de Bogotá en Av. 68 con Av. Primero de Mayo: cierres y desvíos

La Empresa Metro de Bogotá anunció nuevos cierras por obras para la construcción de una de las estaciones de su Línea 1. Conozca los cierres y desvíos que se harán desde este lunes 20 de octubre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de oct, 2025
Obras por nueva estación del Metro de Bogotá en Av. 68 con Av. Primero de Mayo: cierres y desvíos
Fotografía del primer tren del Metro de Bogotá.
Empresa Metro de Bogotá

