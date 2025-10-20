En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Davivienda y DaviPlata restablecen sus servicios tras caída global de AWS (Amazon Web Services)

Davivienda y DaviPlata restablecen sus servicios tras caída global de AWS (Amazon Web Services)

Después de más de diez horas de intermitencia en sus plataformas, Davivienda confirmó que tanto su aplicación bancaria como la billetera digital DaviPlata ya funcionan con normalidad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de oct, 2025
