David Triana acudió a la casa de su expareja y recibió 60 puñaladas: su familia clama justicia

Los crímenes por violencia intrafamiliaren el país están alertando a las autoridades y a la sociedad, pues se reporta al menos un incremento del 56% de casos de lo recorrido para este 2024. Según los expertos, este tipo de comportamientos se da por celos del pasado, que es cuando ya no existe vínculo emocional con una expareja, pero esto puede desencadenar problemas graves.

Las víctimas de este tipo de crímenes son tanto mujeres como hombres, como es el caso de Marta Lucía Rico, de 29 años, quien fue asesinada en el municipio de Toca, en Boyacá por actual esposo, Fredy Numpaque, quien le negaba cualquier contacto con el padre de su hijo menor. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2024, cuando las cámaras de seguridad del sector lograron captar la aterradora imagen de Rico corriendo para no ser alcanzada por su asesino.



Asimismo, está la historia de David Triana, un joven de 28 años, que se desempañaba como vigilante en la ciudad de Bogotá y que fue brutalmente asesinado por el novio de su expareja en junio de 2023. Él tuvo una relación amorosa con Ana María Quitian y tras 8 meses de noviazgo tuvieron una hija, desde entonces hubo complicaciones con su pareja, las peleas y la violencia empezó hacer parte del día a día para estos dos jóvenes, por lo que, decidieron terminar su vínculo.

No obstante, Triana seguía respondiendo por su pequeña hija. “A pesar de que terminan mal, para él era muy importante su niña, hacer parte de la vida de ella. Él intenta siempre estar metido en la vida de la niña, no había una cuota como tal, pero siempre estuvo pendiente. Y cuando ella necesitaba algo lo llamaba”, aseguró Marcela Triana, hermana de David.



Para el 2022, después de dos años separados, Quitian inició una relación amorosa con Santiago Andrés Vergara, un guardia de la Cárcel Distrital de Varones de Bogotá, de 25 años. “Este señor le dice a mi hermano que se tenga al margen que se aleje, de pronto le dirá que usted no necesita hablar con él o no recibir nada de ellos. Santiago no logró diferenciar la relación que ellos ya tenían entonces vio que mi hermano se convirtió un problema para él”, relató Triana a Séptimo Día.

Al parecer, Santiago se negaba a entender que David, el padre de la bebé, tenía que estar en constante comunicación y presencia con Ana María. Aunque el contacto de ellos, según Marcela, era estrictamente por su hija, lo que desataba los celos e irá de su actual pareja.



El 25 de julio de 2023, acordaron una cita para que David visitara a su hija en la casa de Ana María, ese día se desencadenó un terrible asesinato. Las autoridades encontraron dentro de la vivienda el cuerpo de David con múltiples heridas cortopunzantes y Quitian tenía una herida en su pierna. En el exterior de la casa, la Policía interrogó a Santiago Vergara.

Ese mismo día, Vergara se presentó ante un juez en Bogotá, donde mencionó que actuó en defensa propia, ya que David habría llegado a la casa de Ana María a agredirla. Sin embargo, cuando Medicina Legal entregó la necropsia realizada al cuerpo de David Triana, se estableció que el hombre fue impactado por 60 heridas con arma blanca, lo que descartaba una defensa propia como dijo Santiago y evidenciaba un crimen con odio y sevicia.



La familia no solo acusa de este crimen a Santiago Vergara, sino también a Ana María Quitian. A pesar de la gravedad de los hechos, hoy el acusado está libre trabajando como guardián en una cárcel. Mientras que, a Quitian, a inicios de marzo de este año, la Fiscalía la acusó por delito de homicidio agravado y tortura.

