En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La aerolínea Copa Airlines extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela

La aerolínea Copa Airlines extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela

La aerolínea señaló que durante este periodo, con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año, ha incrementado sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad