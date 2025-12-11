Putin habla con Maduro y reafirma su total respaldo a Venezuela ante crisis con Trump y EE. UU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa del país caribeño. "Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.

AFP

