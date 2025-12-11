En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Putin habla con Maduro y reafirma su total respaldo a Venezuela ante crisis con Trump y EE. UU.

Putin habla con Maduro y reafirma su total respaldo a Venezuela ante crisis con Trump y EE. UU.

El Kremlin, en el resumen de la llamada, afirmó que el presidente ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano "dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa".

Por: AFP
Actualizado: 11 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Vladimir Putin y Nicolás Maduro.
