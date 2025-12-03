En vivo
Hallazgo inesperado en alcantarilla resolvió un doble crimen en Cali: padre e hijo implicados

Hallazgo inesperado en alcantarilla resolvió un doble crimen en Cali: padre e hijo implicados

Una alcantarilla, una blusa azul y publicaciones en redes sociales condujeron a las autoridades a los autores del homicidio de dos mujeres en Cali a finales de 2022.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 3 de dic, 2025
