Hallazgo inesperado en alcantarilla resolvió un doble crimen en Cali: padre e hijo implicados

El 19 de agosto de 2022, Karen Canelo, de 21 años, y Elizabeth Alejandra Rojas, de 17, salieron de sus casas en Yumbo, Valle del Cauca, pero nunca regresaron, luego de que estas amigas viajaran a la ciudad de Cali. Séptimo Día investigó el caso en noviembre de 2022.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La clave inicial para las autoridades para investigar esta desaparición fueron las redes sociales, una herramienta que se convirtió en un hilo conductor para el caso. Las jóvenes eran muy activas. Katie Garzón, hermana de Karen, contó recientemente en el Podcast Mas Allá del Silencio que su hermana usó una prenda que aún recuerda: "el topsito era un color que resaltaba, era como aguamarina muy bonito". Poco después de salir, subieron una historia a Facebook donde la ubicación decía Cali.

A partir de las 4:00 o 4:30 de la tarde, las jóvenes no volvieron a publicar nada en sus redes sociales. Al otro día, Katie Garzón, preocupada, recordó su angustia: "Mi mamá se altera, ‘Karen no llegó a casa, no me escribió, no me dijo dónde estaba’, yo le digo ‘mamá, tranquila’". Al notar que, a diferencia de otras veces, las jóvenes no usaban sus redes sociales, la familia se movió rápidamente, buscaron información de las jóvenes con amigos, familiares. Asimismo, visitaron hospitales y en Medicina Legal, pero no hallaron ninguna información.



Finalmente, la familia presentó una denuncia de desaparición en Cali y publicaron el caso en redes sociales con el fin de tener alguna pista del paradero de ellas.



El hallazgo macabro en una alcantarilla

Un día después de la desaparición, el 20 de agosto, ocurrió un suceso clave. La comunidad de Siloé, en la zona alta de Cali, llamó a la empresa de servicios públicos porque una alcantarilla siempre se tapaba y era temporada de lluvias.



Al destapar la cañería, los trabajadores encontraron restos humanos. El capitán Heliodoro Barrera, jefe del grupo de vida de la Sijín de Cali afirmó: "Nos reportan el hallazgo de unos restos humanos que estaban al interior de esta alcantarilla", dijo en Séptimo Día.

Publicidad

Dos elementos fueron vitales. Se halló un útero lo que nos indicaba que aquí se había cometido el homicidio de una mujer, así como una blusa. Katie Garzón fue informada por un investigador que "el útero que se encontró es de una persona que ya tuvo un bebé". Karen tenía un hijo de cuatro años en ese momento, lo cual aumentó las sospechas de que se trataba del cuerpo hallado. Katie identificó esta blusa como la misma que su hermana había llevado puesta.

Este descubrimiento en la alcantarilla fue la pista clave que permitió a las autoridades llegar a los culpables. El segundo hallazgo, el 28 de agosto incluyó otros restos humanos cerca del cementerio. La mano fue identificada como la de Elizabeth Rojas por un "tatuaje que tenía en esta parte del cuerpo" en números romanos.

Publicidad

La reconstrucción de Séptimo Día estableció que los chats de Facebook mostraban a las jóvenes planeando usar el MIO Cable. Las cámaras de seguridad del sistema captaron a Elizabeth y Karen llegando a la estación Brisas de Mayo en Siloé, alrededor de las 4:00 p.m.

Las jóvenes fueron vistas por última vez entrando a la casa de Germán Evelio Yáñez, de 48 años, y su hijo John Michael Lenis, de 26.

El padre, Germán, era conocido en el sector por ser carnicero y reciclador. John Michael, por su parte, era reconocido porque "le gustaba dar en grupos delincuenciales". Los vecinos no escucharon gritos, ya que era normal que hicieran fiestas en su casa y ese día no fue la excepción.

El 11 de octubre de 2022, se emitieron órdenes de captura. En el allanamiento a la vivienda, se encontró evidencia física vital. Los investigadores hallaron "restos de sangre en el piso, en un lavamanos y en una tubería". Además, se observó que en una habitación hacía falta una cortina, la cual coincidía con el estampado de las usadas para envolver los restos de Elizabeth. Al ser capturados, Michael y Germán retaron con risas la cámara de Séptimo Día.



La versión del condenado y los múltiples crímenes

Michael Lenis, condenado a más de 50 años de prisión, se declaró culpable en una audiencia. En una entrevista para el Podcast Más Allá del Silencio, Lenis señaló que el doble asesinato fue una "retaliación". Lenis afirmó que Elizabeth, con quien tenía un vínculo laboral en el transporte de armas, y Karen, supuestamente habían perdido un cargamento: "la orden era clara de que tenían que pagar por los errores que habían cometido".

Publicidad

Lenis negó las versiones de que su padre participó en los crímenes, aunque las autoridades sostienen que hay pruebas que lo comprometen y aseguró que los asesinatos ocurrieron entre la 1:30 p.m. y 2:20 p.m. del 19 de agosto. Sin embargo, la hermana de Karen afirmó que su coartada era falsa: "además la última ubicación que mi hermana puso fue a las 4 de la tarde y en ese tiempo ella estaba conectada, o sea, estaba viva".

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.