Niña de tres años desaparecida apareció muerta dentro de un saco en Dibulla, La Guajira

Una niña de tres años que era buscada por la comunidad del corregimiento de Mingueo en Dibulla, La Guajira, apareció muerta dentro de un saco. Esto es lo que se sabe del caso hasta el momento.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 11 de dic, 2025
