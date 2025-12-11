Niña de tres años desaparecida apareció muerta dentro de un saco en Dibulla, La Guajira

Publicidad
Una niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada sin vida en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. En la Troncal del Caribe hay bloqueos debido a que los habitantes habitantes del corregimiento de Mingueo han decidido cerrar todo este tramo en diferentes puntos con la finalidad de encontrar al responsable del crimen contra la menor de edad.
Se trataba de Shelsy Michel Navarro Ojeda. Lo que se ha dicho, por lo menos por los habitantes, es que este hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como El Vivero, ubicado en el mismo corregimiento de Mingueo. A la menor de edad la estaban buscando junto a las autoridades y la comunidad. Horas más tarde lograron encontrar el cuerpo de la niña a unas cinco viviendas aledañas de donde residía. El cuerpo de la niña estaba al interior de un saco.
El crimen encendió las alarmas de la comunidad del municipio de Dibulla, que se ha agrupado en motocicletas junto a las autoridades con la finalidad de buscar al responsable y por supuesto, entregarlo ante la justicia. Es bastante difícil la movilidad, no hay actualmente tránsito hacia Santa Marta desde Riohacha. No se puede ir tampoco a lo que corresponde a los territorios de Dibulla y Palomino, toda esta zona se encuentra actualmente cerrada.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, se pronunció sobre el crimen contra la menor de edad. "Recibimos con dolor la noticia del hallazgo sin vida de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda en Mingueo, Dibulla. Nada justifica un hecho tan atroz, que hiere a una familia y sacude a todo nuestro departamento", escribió en su cuenta de la red social X.
El mandatario departamento dijo que había "solicitado a las autoridades avanzar con total rigor y prontitud en la investigación para esclarecer este crimen y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. La vida de nuestros niños es sagrada y debe ser protegida sin excepciones. Acompañamos a su familia en este momento de inmenso dolor y reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la niñez guajira".
En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:
Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL