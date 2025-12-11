Niña de tres años desaparecida apareció muerta dentro de un saco en Dibulla, La Guajira

Una niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada sin vida en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. En la Troncal del Caribe hay bloqueos debido a que los habitantes habitantes del corregimiento de Mingueo han decidido cerrar todo este tramo en diferentes puntos con la finalidad de encontrar al responsable del crimen contra la menor de edad.

Se trataba de Shelsy Michel Navarro Ojeda. Lo que se ha dicho, por lo menos por los habitantes, es que este hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como El Vivero, ubicado en el mismo corregimiento de Mingueo. A la menor de edad la estaban buscando junto a las autoridades y la comunidad. Horas más tarde lograron encontrar el cuerpo de la niña a unas cinco viviendas aledañas de donde residía. El cuerpo de la niña estaba al interior de un saco.



El crimen encendió las alarmas de la comunidad del municipio de Dibulla, que se ha agrupado en motocicletas junto a las autoridades con la finalidad de buscar al responsable y por supuesto, entregarlo ante la justicia. Es bastante difícil la movilidad, no hay actualmente tránsito hacia Santa Marta desde Riohacha. No se puede ir tampoco a lo que corresponde a los territorios de Dibulla y Palomino, toda esta zona se encuentra actualmente cerrada.



El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, se pronunció sobre el crimen contra la menor de edad. "Recibimos con dolor la noticia del hallazgo sin vida de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda en Mingueo, Dibulla. Nada justifica un hecho tan atroz, que hiere a una familia y sacude a todo nuestro departamento", escribió en su cuenta de la red social X.

El mandatario departamento dijo que había "solicitado a las autoridades avanzar con total rigor y prontitud en la investigación para esclarecer este crimen y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. La vida de nuestros niños es sagrada y debe ser protegida sin excepciones. Acompañamos a su familia en este momento de inmenso dolor y reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la niñez guajira".

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.

