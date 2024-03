La inseguridad ha llevado a algunos colombianos a enfrentarse por su cuenta a la delincuencia

Séptimo Día realizó una investigación sobre cómo algunas comunidades y gremios ya cansados de ser víctimas de la inseguridad se están defendiendo contra los delincuentes. Se trata de una ciudadanía cada vez más a la defensiva y que no está dispuesta a dejarse atropellar más por los atracadores. Conocimos casos en diferentes partes del país donde vigilantes privados patrullan y cuidan zonas muy afectadas.

Las constantes denuncias de casos de inseguridad son para muchos colombianos el fiel reflejo de que la delincuencia está más fuerte que nunca. Decenas de atracos en la calle, restaurantes y sitios públicos o privados y una ciudadanía impotente sin saber qué hacer y cómo actuar. “Uno se llena de rabia, no es justo que una persona tan buena y que quiera ayudar a los demás se vaya tan joven”, señala Erika Viviana Ospina sobre su pareja John Edward Castañeda, de 26 años, quien fue asesinado el 26 de marzo de 2021 en medio de un atraco, en el oriente de Cali, cuando espera el bus para ir a su trabajo.

Te puede interesar: Feminicidios tras las rejas: ¿Cómo son los controles de seguridad en las visitas conyugales?

“Dos sujetos se arrimaron, le pidieron su celular, él se los entregó, ya después también le arrebatan el bolso, él sí forcejea un poquito, el que está al lado de él es el que le dispara. Ya él trata como de salir corriendo, pero ya cae en el piso”. Ese día John Edward, quien se desempeñaba como enfermero y como muchos colombianos iba a trabajar para ayudar a sostener a su hijo y a su pareja, pero dos delincuentes armados le arrebataron la vida.

“Así como a él le sucedió en un barrio humilde, pues así también hay gente que tiene que salir temprano de su trabajo porque tienen que ver con sus familias como lo hacía John y que lastimosamente la Policía no está pasando por esos lados para que no pasen estas cosas”. De acuerdo con Erika, la inseguridad le arrebató a su esposo y a su hijo, quien para ese entonces tenía tres años, le quitaron a su padre. Como el de John Edward, todos los días ocurren casos similares donde ciudadanos resultan muertos o heridos y para muchos colombianos las autoridades no pueden evitarlo porque no están en la capacidad.

No se pierda: Delincuencia juvenil en Colombia: El debate sobre la efectividad del sistema judicial

Publicidad

Otro caso ocurrió en Cali cuando un ciudadano identificado como Edward Pedrosa Romero llegó a un establecimiento comercial del barrio Ciudad Meléndez y un delincuente ingresó para atracarlo. Ese día el asaltante no lo pensó dos veces y le disparó. El crimen ocurrió en marzo de 2022, lo que desató la indignación por lo que muchos llaman una incapacidad del Estado para protegerlos.

Por eso, entre los habitantes del barrio Ciudad Meléndez comenzó a surgir la idea de protegerse de alguna manera. Jenny Cardona es la presidenta de la junta del barrio: “Hay mucha comunidad para pocos policías, es buscar mecanismos y estrategias que garantices el derecho a la seguridad”. Comerciantes y residentes del sector decidieron contratar los servicios de una empresa de vigilancia privada, no solo para cuidar sus conjuntos y negocios sino para vigilar las calles del barrio.