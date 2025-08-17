Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado

Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado

El sábado 16 de agosto la Policía de Bogotá logró la captura de uno de los dos involucrados en robo en un restaurante al norte de la ciudad. Un video muestra el momento exacto en que ocurre el crimen.

Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado
Video del momento exacto que ocurre robo en restaurante al norte de Bogotá.
Policía Metropolitana de Bogotá
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 17, 2025 08:33 a. m.

La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que pudo efectuar la captura de un hombre que estaría involucrado en el robo en un restaurante en el norte de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero. El crimen ocurrió en la mañana del sábado 16 de agosto.

"Minutos después de que se conoce un hecho en la localidad de Chapinero, en donde una persona habría ingresado y hurtado las pertenencias a unas personas que se encontraban en un restaurante. Inmediatamente gracias a las versiones de los testigos, de las mismas víctimas, se activa un plan candado en toda la zona norte del área Metropolitana de Bogotá", dijo en unas declaraciones el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante Estación de Policía Usaquén.

Según le confirmaron a Noticias Caracol, el robo a mano armada ocurrió en el restaurante Mistral, ubicado en la Calle 57 #4-09. En al menos dos videos se logra ver el actuar de los delincuentes. Primero, dentro del establecimiento donde se ve cómo el primer hombre amenaza con un arma y despoja de varios elementos a las personas que se encontraban en el lugar. En otro video se ve como el sujeto que sale del restaurante se monta en una motocicleta que viene conduciendo otra persona.

Videos del robo a mano armada en restaurante de Bogotá

El primer video muestra como el sujeto con un arma en la mano amenaza a los comensales que se encontraban en ese momento en el restaurante. El hombre le quita un computador portátil a uno de los clientes y después se dirige a otra mesa donde hay un grupo de mujeres, a quienes también les quita varias de sus pertenencias.

El sujeto que había entrado a robar en el restaurante sale con las pertenencias de los comensales y se sube en una moto que lo estaba esperando. Posteriormente el mismo día, esta vez en la localidad de Usaquén, la Policía informó que capturaron a uno de los presuntos involucrados en el robo. Debido a los registros de las cámaras de seguridad se identificó la motocicleta utilizada para el crimen, la cual fue incautada y además tenía una denuncia por hurto. Se confirmó que el capturado era quien se ve conduciendo el vehículo para huir de la escena.

"Logramos ubicar y gracias a la rápida reacción de todas las zonas de atención a una persona en esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18 (...) Es importante resaltar que la persona que cometió el hecho en una parte del trayecto había descendido con los elementos hurtados. Con nuestra Policía Judicial y con la trazabilidad de cámaras que estamos llevando tenemos un buen rastro para poder ubicar a esta persona", agregó el teniente coronel Chaves.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

