Mujer narra brutal ataque de inquilino obsesionado con ella: herida, la llevó al hospital

Séptimo Día conoció el caso de una mujer que señala que alquiló una habitación de su casa y sobrevivió para contar cómo su inquilino quiso matarla. Lina Gamboa de Madrid, Cundinamarca, es una abogada defensora de animales y vocera de su municipio. Se salvó luego de recibir dos heridas en su cuello. Un relato sobre la enfermiza obsesión de su inquilino con ella.

El 30 de diciembre del año 2023, Luz Herminda Gamboa vivió una verdadera tragedia cuando en vísperas de Año Nuevo su hija fue atacada con un cuchillo por un inquilino al interior de su propia casa.

"Yo iba para para el Tolima, para Ibagué, porque mi papá cumpleaños el 1de enero y llegué a Girardot donde una hermana y estábamos ahí descansando cuando la noticia, que Johana le cortaron el cuello de lado a lado, que se estaba ahogando con la sangre y todo”, aseguró la madre de Lina.

A las 7:00 p.m., aproximadamente, Lina Gamboa, de 36 años, llegó al hospital Santa Matilde de Madrid, Cundinamarca, donde rápidamente fue atendida, pues sus heridas eran de alta gravedad.

Según Nicolás Solano, el doctor que la atendió, Lina aseguró que la misma persona que la había llevado a la clínica era su victimario: Jair Antonio Orozco. "Él nos dice que es la pareja sentimental de la señora, tuvieron problemas y por eso le ocasiona la herida en el cuello, pero pues posteriormente ella nos indica que es un inquilino de la vivienda donde ella está”, añadió.

Las autoridades fueron informadas de inmediato. “Se logra la captura de la persona que al parecer había propiciado u ocasionado dichas lesiones, la cual se encontraba en el centro médico”, confirmó el mayor Luis Cortés, comandante de estación de Policía de Madrid Centro.

¿Quién era el inquilino que la atacó y por qué está libre?

Jair era un inquilino que había llegado a la casa de Lina tres meses antes del ataque. Kimberly Gamboa, hermana de la víctima, asegura que, aunque ya había escuchado de este inquilino, apenas lo había conocido seis días antes de la tragedia.

El victimario, quien fue capturado el mismo día de los hechos, fue dejado en libertad a los dos días. Esta situación indignó a los familiares de Lina Gamboa.

Después de seis meses, Lina Gamboa, sobreviviente del brutal ataque de su inquilino, habló con Séptimo Día. Relató que cuando decidió rentarle a este hombre le pidió algunos papeles y buscó sus antecedentes, pero no encontró nada en el sistema judicial del país. Su fachada tampoco la alertó.

Lina asegura que al principio era un inquilino soñado, pero con el pasar de los días esto se convirtió en toda una pesadilla, pues él se había obsesionado con ella. Debido a esto, le pidió que abandonara la vivienda, pero siempre tenía excusas para irse.

Pasaron las fiestas decembrinas con total normalidad y calma, pero el 30 de diciembre todo cambió. “Me dice ‘¿tú y yo vamos a tener algo al fin?’, le dije ‘no’ y él en segundos saca un cuchillo y me lanza”, aseguró Lina Gamboa.

Tras forcejar, el hombre le dice “es que si tú no eres para mí, no eres para nadie’” y le propinó la mayor agresión: “me corta en el cuello, primero cercenando la aorta ascendente y me apuñala dos veces la tráquea”, recordó la víctima en Séptimo Día.

Según su versión, ella logró convencer a su victimario que la llevara hasta una clínica y le salvara la vida con una única condición: tener una relación sentimental con él. Jair aceptó y gracias a esto fue capturado. Lina se salvó, pero hoy este hombre se encuentra libre.

Aunque hay un proceso legal en su contra tras una denuncia interpuesta en la Fiscalía, Lina Gamboa vive con la zozobra que este hombre pueda regresar en cualquier momento.