Estremecedor relato de mujer que sobrevivió a brutal golpiza en la que mataron a su esposo

El 6 de febrero de 2020, una mujer sobrevivió a un brutal ataque en una vereda cercana al municipio de Nobsa, Boyacá. Yamile Pérez logró engañar a sus agresores, no solo para preservar su vida, sino también para hacer justicia por el homicidio de su esposo. Séptimo Día conoció su estremecedor testimonio en 2021.

Yamile Pérez, de 33 años, es madre de cuatro hijos. Tuvo una relación de 10 años con Felipe León, el padre de una de sus hijas. Ambos trabajaban en la fabricación de muebles, un negocio que era próspero para la familia.

Yamile Pérez y su esposo Felipe León fueron víctimas de un brutal ataque, en el que él perdió la vida. Séptimo Día

La noche de los hechos

El día de los hechos, la pareja estaba a punto de salir del local cuando Felipe recibió una llamada para entregar un mueble e instalarlo en una casa a las afueras de Sogamoso. A las 7 de la noche, ambos se dirigieron en motocicleta a la dirección indicada.

En el lugar donde habían sido citados para instalar el mueble, solo estaba un hombre encargado de guiarlos. A pesar de la angustia de la pareja, ambos decidieron entrar.

No obstante, el sujeto les pidió que se quitaran los cascos, pero ante la negativa de Yamile Pérez, el hombre los agredió. En medio del forcejeo entre el sujeto y el esposo de Yamile, ella vio que alguien más había llegado para atacarlos.

“Nos golpeaban con palos y a Felipe también lo agredieron con varillas. No nos decían nada. Felipe les decía ‘no nos maten, por favor, que nosotros tenemos hijos”, aseguró Yamile, quien relató que con el paso de los minutos los golpes eran más fuertes.

Ella recibió graves golpes en la cabeza y en el estómago, mientras su esposo agonizaba. “Yo solamente lloraba. A lo último, Felipe me dijo ‘la amo’ y luego bajó las manos y no lo volví a escuchar”, afirmó.

Los sujetos pensaron que también habían acabado con la vida de Yamile, por lo que arrastraron su cuerpo y lo arrojaron a un caño. “Yo me quedé quieta. Pensaba que si me movía, me iban a matar. Solo tenía la nariz fuera del agua y oraba muchísimo”, reveló.

Yamile Pérez sobrevivió a un brutal ataque para hacer justicia por el homicidio de su esposo. Séptimo Día

Cuando logró salir, se dirigió a la carretera principal y se comunicó con las autoridades. Lo que ella no sabía era que detrás del brutal ataque se escondía un impactante secreto.

Yamile fue trasladada al hospital más cercano. Los médicos no se explicaban cómo había sobrevivido, pues tenía graves golpes en la cabeza que comprometían su vida.

¿Quién los atacó y por qué?

Las autoridades iniciaron una incansable búsqueda para dar con el paradero de los agresores. A pocos metros del lugar de los hechos, hallaron el cuerpo sin vida de Felipe, sumergido en el caño. Junto a él, encontraron una chaqueta deportiva de mujer.

Los familiares de las víctimas quedaron devastados por el atroz asesinato.

Yamile entregó a la Policía una fotografía que había tomado la noche de los hechos y que había enviado a uno de sus amigos. En la imagen se podía ver parte de la motocicleta y la placa de un vehículo que estaba frente a ellos.

La camioneta pertenecía a una mujer identificada como Andrea Montealegre, quien, junto a su esposo Edgar Gutiérrez, eran dueños de la fábrica de muebles donde trabajaban Yamile y su esposo Felipe.

Según la investigación, esta pareja buscó venganza debido a que Yamile y Felipe habían tenido una discusión con Jazmín Montealegre y Eli Gutiérrez, quienes son hermanos de Andrea y Edgar, respectivamente, y también son esposos. Además, eran propietarios de otra fábrica de muebles donde trabajaron.

Por ello, la Policía de Sogamoso interceptó a Edgar junto al sujeto con quien cometió el crimen, identificado como Andrés. En el vehículo encontraron los cascos de las víctimas y descubrieron que Edgar había entregado una suma de dinero a Andrés para que realizara el ataque.

Los implicados en el ataque fueron capturados y condenados a 23 años de prisión. Séptimo Día

Edgar, Andrés y Andrea fueron capturados por el delito de homicidio agravado y tentativa de homicidio. Todos aceptaron su participación en el crimen y fueron condenados a 23 años de prisión.

Yamile espera que se haga justicia por el homicidio de su esposo, ya que tras interponer una demanda laboral contra Eli Gutiérrez cuatro años atrás, cuando trabajaban para su empresa, todo esto desencadenó una tragedia para su familia.

