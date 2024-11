Video desconocido tras crimen de Sofía Delgado: amenazaron a la familia de la niña

Durante casi tres semanas, Colombia estuvo pendiente de la desaparición de Sofía Delgado , una niña de solo 12 años de la que se perdió el rastro el pasado domingo 29 de septiembre de 2024 en Villagorgona, un corregimiento del municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca.

La búsqueda finalizó cuando se halló el cuerpo de la menor en un cañaduzal. El hecho causó un altercado entre dos familias. Séptimo Día conoció el video.

Captura del asesino y su pareja

El jueves 17 de octubre de 2024 se legalizó la captura de Brayan Campo, confeso asesino de la niña Sofía Delgado. Ese día también fue capturada Evelyn Rodas, su pareja sentimental, porque en su momento las autoridades investigaban si ella sabía algo.

Reacción de la familia de Sofía Delgado

Minutos más tarde, la noticia de la muerte de Sofía Delgado fue conocida por su mamá: “Muy duro, yo no se lo deseo a nadie porque pues es lo peor que le puede pasar a una persona, una familia, pero pues igual Dios me dio fuerzas para seguir luchando por mi niña”.

También ella se enteró que el detenido por el crimen era Brayan Ocampo, quien vivía cerca a la familia. "Ese mismo día yo ahí ya relacioné, yo aterrada, una persona con máscara, pero vestida de oveja, que no aparentaba lo que era”, afirmó Lady Zúñiga, madre de la menor a Séptimo Día.

Durante los días de búsqueda de la menor, la familia de Sofía habló con el hombre: “Sí, eso fue como a los dos días o al otro día, un tío estuvo allí hablando con él y él como si nada”, recordó la madre en Séptimo Día.

Para Lady Zúñiga, la muerte de su hija Sofía Delgado se convirtió en un nuevo símbolo de lucha contra la impunidad y las rebajas de penas Foto: Séptimo Día

El video del altercado

Luego de la captura de Evelyn Rodas, como se ve en un video obtenido por Séptimo Día, dos hombres llegaron en bicicleta a la casa de la tía de Sofía Delgado. Según lo que se escucha en el clip, los dos hombres, que serían familiares de la pareja, se oyen molestos por su captura y acusan a la familia de Sofía Delgado de lo que le pasó.

“¿Dónde vive la mamá de la peladita? ¿Por qué mi*** le están echando la *** culpa a mi hermana?... A mi hermana la sapearon y fueron ustedes, eso no se va a quedar así”, se oye en la grabación de una cámara de seguridad.

En el video se evidencia también que los sujetos van con un machete y amenazan a los familiares de Sofía Delgado.

Declaraciones de Evelyn Rodas

De acuerdo con la Policía, ese mismo día la pareja sentimental de Brayan, Evelyn Rodas, fue dejada en libertad porque, según el confeso asesino, la mujer no tenía nada que ver con el crimen, pero sigue vinculada a la investigación.

Séptimo Día la contactó para solicitarle una entrevista, pero no aceptó. Sin embargo, Evelyn Rodas explicó en una conversación con el periodista Jay Alarcón del medio True Stories que ese domingo 29 de septiembre no se enteró de lo que estaba haciendo su pareja Brayan Campo.

“Él me dijo que iba donde el mecánico y se fue y a los 15, 20 minutos regresó a la casa y estaba completamente normal, se acostó un rato, se duchó y nos pusimos a ver películas”, aseguró Evelyn Rodas.

Investigación y amenazas

La investigación dejó al descubierto que el local comercial de Brayan Campo fue limpiado cuidadosamente después del crimen de Sofía Delgado. En la misma entrevista, la mujer aseguró que no visitó el sitio ese día. “Yo ese domingo no pisé ese local, el lunes que yo fui a abrir el local estaba completamente normal, limpio, no encontré algo que me dijera aquí pasó algo”, afirmó Evelyn.

Adicionalmente, Evelyn Rodas también denunció que se siente amenazada por lo ocurrido. “Simplemente yo ya quiero que dejen tantos ataques contra mí, contra mi hija, que me brinden protección porque realmente la necesito, mi hija no tiene nada que ver en esto, yo menos”, señaló.

Evelyn Rodas dijo que no estuvo en el local donde asesinaron al Sofía Delgado el día del crimen. Captura de video

Opinión de la familia de Sofía Delgado

Sin embargo, la tía de Sofía Delgado piensa lo contrario. “Ella tenía que saber algo, es imposible que uno como mujer tenga una persona, un acompañante, llámese esposo, novio, lo que sea, y no sospeche y no sepa nada”.

Confesión y sentencia

En el relato que le entregó Brayan Campo a la Policía aseguró no haber abusado de Sofía Delgado, pero ese será un interrogante en la investigación ya que por el avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo de la niña, según las autoridades, eso no se sabrá.

El 18 de octubre, en audiencia, la Fiscalía le imputó a Brayan Campo los delitos de secuestro, feminicidio y ocultamiento de material probatorio y este los aceptó.

Inicialmente fue llevado a la cárcel de Palmira, pero luego fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, por razones de seguridad debido a la gravedad de sus crímenes.

