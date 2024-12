Abuelita se cayó de la cama y murió, según sus familiares, porque la ambulancia nunca llegó

La familia de Leonor Cardona, una abuela de 87 años, en Armenia, Quindío, afirma que, en agosto de 2024, cuando necesitaron una ambulancia para trasladarla a un hospital les respondieron que no había vehículos disponibles y que por eso el próximo servicio disponible se tardaría 5 horas en llegar. Mientras buscaron una solución, perdieron tiempo valioso para salvarle la vida.

La familia señala al CRA, Centro Regulador de Ambulancias de la Secretaría de Salud Municipal de Armenia por la falla. Ahí afirman que se anuncia un servicio rápido de atención de 24 horas, los 7 días de la semana, pero los denunciantes aseguran que esto no se cumple.

Una llamada desesperada

"Frustración porque son cosas que uno no esperaría tener que pasar y pues esperaría que nadie más viviera eso”, señaló Alexandra Ortiz, auxiliar de oficina, de 39 años. Ella firma que el día que necesitó una ambulancia no recibió la atención oportuna y eficiente que se imaginaba prestaban estos vehículos de emergencia.

"La abuelita se había caído en la cama y ella estaba allá acostadita y en un movimiento cayó y siempre sufrió un golpecito en la cabeza”, recordó Alexandra.

Dice que tras lo sucedido se comunicó con el servicio de emergencias de Armenia para pedirle una ambulancia a su abuelita Leonor Cardona Idárraga, de 87 años. “Ella me dijo en ese momento no tengo disponibilidad de ambulancias más o menos estaríamos hablando de que tarda entre 4 a 5 horas”, afirmó.

Abuelita se cae de la cama y fallece tras larga espera por ambulancia Foto: Séptimo Día

La espera interminable

Después de hacer la llamada salió en moto desde su casa a la de su abuelita ubicada aproximadamente a 10 minutos. Según Alexandra, el 7 de agosto de 2024, cuando llamó a pedir la ambulancia, indicó que el servicio se requería el lugar en donde vivía su abuelita, en el barrio Parque Uribe, en el nororiente de Armenia.

El traslado en Uber

Cuenta que encontró a la mujer de 87 en malas condiciones y tomó una decisión para su traslado. “Decidimos un Uber y en un Uber fue en el que desplazamos a mi abuelita, el señor se fue algo rápido y nosotros llegamos allá al hospital”.

Alexandra afirma que ya había transcurrido una hora, un tiempo valioso que cree se perdió: “Tenía la mirada muy ida y no reaccionaba nada”. La abuelita falleció minutos después.

En la historia clínica que entregó a la familia el hospital San Juan de Dios de Armenia se puede determinar que Leonor llegó con un trauma a la altura de su ojo izquierdo.

Séptimo Día consultó con el médico internista y cardiólogo Antonio Saltarín Bilbao quien contó que el hecho de que la mujer se hubiera golpeado la cabeza al caer de la cama implicaba más riesgo: “Que tenga una hemorragia por un hematoma en el cráneo o algún tipo de hemorragia cerebral o en alguna otra parte, si uno no lo maneja rápido estos episodios de shock o de hipotensión pueden llevarte a paro cardíaco”.

El doctor agregó también que en estas situaciones se cuentan con minutos para manejarlas y no deberían pasar horas. La respuesta rápida es vital.

“En una ambulancia está el personal adecuado, idóneo para atender este tipo de requerimientos, creería que por eso una hora pudo ser significativa para haberle dado una atención diferente a mi abuelita, diferente a llevarla en un Uber", explicó la nieta de la mujer fallecida.

La respuesta del CRA

Alexandra Ortiz denuncia al Centro Regulador de Ambulancias, CRA, encargo de coordinar las ambulancias de la ciudad a cargo de la Secretaría de Salud Municipal en cabeza de César Augusto Rincón Zuluaga. Séptimo Día lo buscó para conocer su versión frente al caso.

Séptimo Día buscó respuestas en el CRA tras denuncia por presunta demora de ambulancia en Armenia Foto: Séptimo Día

"Nosotros hicimos la consulta, buscamos en nuestros archivos, en las llamadas que se reciben, en todos los servicios que entran, lo buscamos con el nombre de la señora que lamentablemente falleció, la fecha, ese caso no entró al CRA”, relató Rincón Zuluaga.

Aunque Alexandra aseguró que sí marcó al 123, el secretario lamentó lo sucedido y la invitó a interponer una queja oficial en el Servicio de Atención a la Comunidad, SAC, de la Alcaldía de Armenia indicando los detalles del caso.

La indignación de la familia

Para Alexandra eso es insólito. “En ese momento mi cabeza estaba pasando por otra cosa más que por ir a poner una queja o algo así, de preguntar con quién hablé, de tener un número, realmente yo no lo tengo, pero tampoco me voy a poner a dar cara a decir algo que no ocurrió”.

La tragedia de Leonor Cardona pone en evidencia las fallas críticas en el sistema de emergencias. La familia, aún en duelo, exige respuestas y mejoras inmediatas para evitar que otras personas sufran la misma suerte.