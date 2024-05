Trágico desenlace de caso de bullying en colegio: adolescente apuñaló de muerte a otro

El 24 de febrero de 2024, en la ciudad de Pereira, un adolescente de 13 años fue herido con arma cortopunzante por un compañero de clase. Dos familias viven un intenso calvario, pues el bullying desencadenó un trágico final en este caso.

>>>Alarmante aumento de casos de bullying en Colombia dejan secuelas irreparables

María Figueroa se mudó con su hijo Kevin, de 14 años, a la ciudad cafetera por temas de trabajo. Él fue matriculado en un nuevo colegio, donde tuvo que aprender a hacer nuevos amigos y relacionarse con sus demás compañeros. Sin embargo, reiteradas veces Kevin le comentó a su mamá que había un niño que lo molestaba mucho por ser el nuevo de la clase. “Decía que por ser el nuevo le decían el chiquitín o el enano”, aseguró Figueroa.

No obstante, la madre hizo caso omiso a los comentarios de su hijo menor, quien le contestaba que todo era una cuestión de tiempo. “Yo le dije hay que esperar, hay que darse a conocer de los otros niños, pero él me dijo mira los morados que me dejó Juan Esteban, y luego me dijo mamá yo no me voy a aguantar más”.

Publicidad

Según su madre, el 13 de febrero de 2024, su hijo intentó buscar ayuda en el colegio, pero no tuvo ninguna respuesta ni solución ante la problemática que estaba viviendo, por lo que, entre el desespero y la ira, tomó una trágica decisión. Kevin habría agredido con arma cortopunzante a su compañero Juan Esteban, de 13 años, en el cuello durante una riña en el colegio.

>>>¿Cómo sé si mi hijo está sufriendo de bullying y qué hacer para evitarlo?

Publicidad

“La Policía a través de la línea 123 recibe una llamada en donde manifiestan que dentro de la institución educativa hay una persona con una herida producto de una riña. Las autoridades de manera inmediata se trasladan al lugar y auxilian al adolescente con ayuda de algunos profesores”, aseguró Diego Pantoja, subintendente de la Policía Nacional.

Mientras tanto, Natally Guerrero, madre de la víctima, recibió una llamada de una compañera de clase de su hijo, en medio de lágrimas, la menor le afirmó que “A Guerrero lo apuñalearon”. De inmediato, ella se dirigió al hospital donde habían llevado a su hijo. Juan Esteban no soportó la herida propiciada por Kevin. El joven de 13 años perdió la vida. “Fue lo peor que yo he podido vivir”, aseguró la madre de la víctima.

>>> Bullying: expertos explican cuáles son las estrategias para identificarlo o prevenirlo

Por otro lado, Figueroa también vivió una tragedia al saber que su hijo fue llevado a un centro de reclusión de adolescentes y menores. “La primera reacción del niño fue agachar la cabeza, ponerse a llorar, decirme mamá yo no soy un asesino, yo no soy un delincuente, yo no le hago daño nadie”, mencionó María Figueroa, madre de Kevin.

Publicidad

Asimismo, aseguró que le es “duro saber que (su hijo) no puede conciliar el sueño, saber que duerme tarde y que despierta temprano, saber que se va a levantar sin ese abrazo ni beso de mamá de buenos días”.

“No puede un maestro o un rector hacer de oídos sordos a una situación de acoso escolar. La norma nos obliga a actuar, los establecimientos tienen la gobernabilidad de lo que pasa adentro de sus instituciones y no solo en las aulas, sino en todos los espacios escolares por eso, la norma les permite hoy tomar decisiones a partir de lo que está consignando en su manual de convivencia”, indicó Olga Lucía Zárate, subdirectora de referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional.

Publicidad

>>>Doloroso relato de madre de menor de 5 años que habría sido víctima de abuso en un colegio

Es de gran importancia que las escuelas confirmen los casos de bullying, pues sin ese reconocimiento no existe ningún registro que identifique que su hijo está o no sufriendo de acoso escolar. Sin embargo, muchos educadores aseguran que ellos han perdido mucha autoridad en el manejo de vigilancia de los niños, ya que, hasta cierto punto pueden revisar lo que portan los estudiantes.

Dos familias víctimas de bullying que coinciden en que tal vez con ayuda profesional o una alerta por parte de la institución educativa se hubiese podido evitar el trágico final. Muchas veces por actuar en defensa propia lo niños no dimensionan las consecuencias de sus actos.

Vea el capítulo completo de Séptimo Dia aquí: