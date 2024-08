El 4 de octubre de 2022, se conoció el atroz crimen deGabriel Esteban González Rodríguez, un niño de 5 años, quien fue encontrado sin vida en un hotel de Melgar. El principal sospechoso era su padre Gabriel González Cubillos. Séptimo Díainvestigó este caso de filicidio.

Consuelo Rodríguez, madre del niño, y Gabriel González Cubillos mantenían una relación aparentemente estable. Sin embargo, la familia de ella aseguraba que él había comenzado a mostrar comportamientos violentos hacia Consuelo.

“Ella no se podía maquillar y no se podría arreglar porque eso ya era para el mozo, o sea, se estaba vistiendo para otra persona y no para él...Él era egoísta, era como a tenerla encerrada para que nadie la viera”, afirmó Milena Rodríguez, tía del menor Gabriel Esteban.

Tras 5 años juntos, Consuelo se cansó de los malos tratos y decidió poner fin a su relación, pese a que el padre del niño era insistente para que ella no se fuera de su vida. “Siempre fue a humillarla, a creer que ella no iba a poder salir adelante sin él, pero yo vuelvo y digo él nunca le dio nada”, mencionó Milena.

Después de unos meses, Consuelo empezó otra relación, lo que le habría causado bastante ira a Gabriel González. Sin embargo, ella notó que él dejó de ser insistente y empezó a darle un espacio. Un comportamiento extraño, ya que él no actuaba con tal tranquilidad.

La trágica muerte del niño Gabriel Esteban González

El 2 de octubre de 2022, el papá del niño llegó a Bogotá para recogerlo. El sujeto le había dicho a la mamá que iba a comer helado con el pequeño. Sin embargo, antes de salir, dejó en el baño una USB.

Horas después de haberse llevado al niño le dijo a su exesposa que revisara el contenido de la memoria, donde le detalló que pretendía quitarle la vida a su hijo y luego suicidarse para que ella iniciara una nueva vida con su actual pareja sentimental.

El día de los hechos, Gabriel González Cubillos le envió a la madre una fotografía del cuerpo del niño con un mensaje que decía: “Ahora si puedes disfrutar sola de Edilson y Wesly, sin Tricitico y mucho menos yo. Felicidades”.

La madre, en medio de su desesperación, avisó a las autoridades, quienes emprendieron de inmediato la búsqueda del paradero del padre del menor. La Policía rastreó el celular de Gabriel González y encontraron que estaba en Melgar, Tolima.

En la fotografía enviada se veía un logo en una almohada, lo que ayudó a dar con el respectivo nombre del hostal. Allí encontraron una aterradora escena del crimen. Los resultados de necropsia confirmaron que el niño fue víctima de asfixia mecánica.

Gabriel González Cubillos fue capturado en medio de un retén de la Policía en el municipio de Nilo, Cundinamarca. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que él aceptó. Fue condenado a 45 años de prisión y pagaba su condena en la cárcel de Picaleña de Ibagué.

El 28 de marzo de 2023, Gabriel González Cubillos falleció en extrañas circunstancias, según el Inpec, sufrió una intoxicación y fue llevado al hospital donde recibió atención en urgencias y luego fue ingresado a la UCI. A las 8:30 de la noche murió por un paro cardiorrespiratorio, según el médico tratante.

