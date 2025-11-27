En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / ¿Cada cuánto se debe apagar el celular? Puede evitar problemas de seguridad y más, según expertos

¿Cada cuánto se debe apagar el celular? Puede evitar problemas de seguridad y más, según expertos

¿Su celular está lento o le está fallando la cámara? Apagarlo de vez en cuándo podría ayudarle, aunque hay otras ventajas en esta práctica. Ojo al dato.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
¿Cada cuánto apagar el celular? Beneficios para seguridad y rendimiento
¿Cada cuánto apagar el celular? Beneficios para seguridad y rendimiento -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad