En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas ocho aplicaciones, son gratis y seguras

Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas ocho aplicaciones, son gratis y seguras

Instalar aplicaciones no verificadas en un Smart TV puede abrir la puerta a malware, robo de datos personales y sanciones legales. Por fortuna, hay otras apps con entretenimiento gratis y sin riesgos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas cuatro aplicaciones, son gratis y seguras
Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas cuatro aplicaciones, son gratis y seguras -
Getty Images - Magis TV

Publicidad

Publicidad

Publicidad