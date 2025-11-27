La Reina del Flow 3 y nuevos concursos: estas son las producciones de Caracol Televisión para 2026

Los verdaderos fanáticos del entretenimiento ya tienen reservado su sillón para el próximo año. Este 27 de noviembre se llevó a cabo el esperado 'upfront' de Caracol Televisión, un evento corporativo de gran envergadura donde se reveló la lista completa de producciones que verán la luz en 2026. Ante una audiencia de diferentes medios de comunicación internos y externos, Caracol desplegó una programación que promete ser un éxito rotundo, capitalizando la nostalgia, la música y las historias de empoderamiento femenino.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El año 2025 está por concluir, un período en el que los televidentes disfrutaron de programas de 'prime time' como ‘Yo Me Llamo’ (incluyendo la edición ‘Mini’ con jurados como Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni) y el ‘Desafío del Siglo XXI’, que sigue vigente en pantalla. En cuanto a dramatizados, se transmitieron éxitos como ‘Escupiré sobre sus tumbas’, ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, ‘La Venganza de Analía 2’ y ‘La Influencer’. Sin embargo, la atención ahora se centra en el futuro, y las producciones confirmadas para 2026 marcan un regreso épico de personajes icónicos.



¿Cuándo se estrena 'La Reina del FLow 3'?

La noticia que más revuelo causó entre los seguidores de la televisión nacional es la confirmación oficial: en 2026 se estrenará la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’, una de las series más esperadas y que ha gozado de éxito a nivel mundial.

La historia de Yeimy Montoya y Charly Flow regresa a la pantalla. La tercera entrega promete cambiarlo todo, pues se ha anticipado que la trama girará en torno a un nuevo accidente y otra venganza. Los fanáticos podrán reencontrarse con Yeimy, Charly y todo el equipo de Soul&Bass, acompañados de nuevos personajes que se unirán al drama musical.



Otras grandes producciones para 2026

Otra producción confirmada para la parrilla de 2026 es ‘Pedro, el escamoso 3’. Esta nueva entrega estará protagonizada por el icónico Miguel Varoni, junto a Carlos Torres y Ana María Trujillo. Además, la serie incorporará un elenco de nuevos talentos, incluyendo a Giovanna Reynaud, Juan Pablo Llano, Jimena Durán, Nicolás Ardila, Majo Nieto y Sebastián Moya. Un detalle especialmente emocionante es el regreso a la televisión nacional de Natalia Betancurt.



Caracol Televisión también está apostando por ficciones originales basadas en historias de la vida real. Una de las propuestas más significativas es ‘María, la caprichosa’. Esta es una historia de ficción basada en el libro ‘Soñar lo imposible’ de Paula Moreno, e inspirada directamente en la vida de Perxides María Roa Borja. Se trata de una idea original de Paula Moreno, cuyo objetivo es mostrar una historia épica de la mujer que logró llevar al Congreso la ley que cambió la vida de muchas mujeres, dignificando no solo el oficio de empleada doméstica, sino sus vidas en general.



Otro drama que se suma a la programación de 2026 es ‘La Mujer Prohibida’. Este título se centra en el empoderamiento femenino, enmarcado en un vibrante universo musical. La trama sigue a Karen Arbeláez, quien se casa muy joven con Alexander Orduz, un político con la ambición de convertirse en el próximo presidente de la república. Sin embargo, el destino interviene y Karen termina enamorándose de Victor Rodriguez, un exitoso y joven cantante, una situación que, naturalmente, le traerá serios problemas en su vida y en la carrera de su esposo.



Concursos en Caracol para 2026

En 2026 Caracol estrenará una nueva temporada de ‘A Otro Nivel’. Esta edición trae cambios importantes, empezando por la presentación, que estará a cargo de Cristina Hurtado. La competencia evolucionará de ser individual a una contienda grupal con grupos de cuatro artistas. Además, habrá un cambio de escenario radical: por primera vez, el encierro desaparecerá, y el escenario de la competencia serán las calles, permitiendo que el público tenga la última palabra sobre los talentos

Publicidad

Además, para este fin de año los colombianos podrán disfrutar de una nueva versión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Como novedad, en esta edición, Colombia será incluida por primera vez como uno de los destinos que el elenco explorará con humor. Finalmente, llega un concurso original de Caracol Televisión: ‘La Danza de los Millones’. Por primera vez se emitirá este formato en el que un grupo de famosos se enfrentará a pruebas sencillas y divertidas, con el único objetivo de no dejar caer ni un solo billete al piso. El giro de este concurso es su compromiso con la audiencia: el dinero que los famosos dejen caer al suelo se lo llevará un colombiano.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.