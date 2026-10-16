"Casi todo se puede vulnerar": expertos advierten sobre la nueva era de ciberataques con IA

El reciente sabotaje informático a cientos de supermercados en Europa marca un punto de inflexión en la seguridad global con los ciberataques que ya no solo secuestran datos en computadoras, sino que destruyen bienes físicos en el mundo real. Ante el auge de modelos avanzados de inteligencia artificial, expertos advierten que Latinoamérica enfrenta una carrera contra el tiempo marcada por la hiperconectividad, accesos remotos obsoletos y una peligrosa falta de malicia digital.



En diálogo con Noticias Caracol, los expertos en ciberseguridad Enrique Fenollosa (S2GRUPO) y Carlos Seisdedos alertan que América Latina enfrenta una amenaza inédita donde la inteligencia artificial está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para hacer más difícil identificar sus estafas.



El contexto del ciberataque en Francia

El reciente incidente que afectó a casi 700 supermercados en Francia encendió las alertas internacionales al provocar la descomposición masiva de alimentos frescos y congelados tras la manipulación remota de sus controles de temperatura. Carlos Seisdedos, experto en ciberseguridad y ciberinteligencia, explicó con detalle el vector que detonó el colapso.

"Lo que sabemos hasta ahora es que ese fabricante, en este caso Danfoss, fabricó una serie de componentes, una serie de controladores que sirven para la gestión en remoto a distancia de los diferentes productos que ellos han desarrollado. Por lo que parece, muchos de estos programas que ellos generaron se quedaron sin soporte ... los ciberdelincuentes han sido capaces de encontrar vulnerabilidades que hicieran referencia a esos controladores y manipularlos a distancia", detalló.

Publicidad

El experto detalló que este suceso demostró que en la actualidad los ciberataques están trascendiendo, ya no solo van dirigidos al "robo de información, siempre hay un intento de monetización, ya sea vendiendo o pidiendo un rescate sobre esos datos", sino que en la actualidad los ciberdelincuentes están llegando a afectar el plano físico.



Para Enrique Fenollosa, General Manager para LATAM de S2GRUPO, la región experimenta una tormenta perfecta entre la dependencia a la hiperconectividad y la exposición que genera la misma. "Los riesgos están creciendo porque cada vez más las empresas están dependiendo de la tecnología. No solo es que hayamos incorporado tecnología en nuestros procesos, sino que a su vez esta tecnología la hemos conectado, y al conectarla nuestra superficie de ataque crece ... Lo que vamos a ver es cómo progresivamente los ataques de suceder en un computador o en un teléfono móvil se van a ir transformando en lo que llamamos ataques ciberfísicos".



El uso de la IA por parte de los ciberdelincuentes

La seguridad informática tradicional se enfocaba en resguardar computadoras corporativas y teléfonos móviles. Sin embargo, el panorama actual abarca sistemas que la ciudadanía y las empresas raramente perciben como vulnerables. Fenollosa advierte que, hoy en día, cualquier dispositivo con conectividad, desde un ascensor, una cafetera o una cámara de vigilancia hasta un automóvil eléctrico, opera prácticamente como un ordenador susceptible de ser hackeado.



Si bien muchos usuarios han aprendido a desconfiar de correos fraudulentos y mensajes de texto con enlaces sospechosos, Fenollosa enfatizó que cada vez más los ciberdelincuentes están encontrando usos de la IA para reforzar sus ataques. "La inteligencia artificial va a permitir la generación de ataques que hasta ahora ni siquiera sospechamos. Y no solo en el ámbito de nuestros computadores o celulares, sino en ámbitos que hasta ahora nos parece que ni siquiera estaban vinculados con la ciberseguridad, como las neveras de un supermercado o los autos eléctricos. Casi cualquier cosa se puede vulnerar en estos momentos".

Publicidad

Uno de los usos es la suplantación de voz y hasta imagen a través de estas herramientas. "Recientemente hubo un caso a nivel corporativo donde se conectaron varias personas a una videoconferencia y le indicaron a un empleado que realizara una transferencia de varios millones de dólares. Y resulta que, salvo él, el resto de personas eran avatares no reales generados con inteligencia artificial", contó.

Por su parte, Carlos Seisdedos señaló que la velocidad de adopción de la inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes ha desequilibrado el escenario operativo. "Antiguamente hacía falta que un ciberdelincuente tuviese un gran conocimiento para hacer un ataque de estas características. Hoy en día, con cualquier inteligencia artificial te prepara un ataque en un momento y no hace falta que tengas grandes conocimientos. Por lo tanto, yo creo que todavía vamos bastante retrasados".



Los errores más comunes y las recomendaciones

Enrique Fenollosa resaltó que "el mayor error de seguridad que cometen las personas y las empresas es no tener lo que nosotros llamamos desconfianza digital". Los expertos resaltaron que, así como en la vida real las personas refuerzan la seguridad de sus puertas , es importante trasladar esas barreras al mundo digital, recordando que los ciberdelincuentes no solo atacan las grandes multinacionales, sino a pequeños proveedores intermedios con estándares de protección precarios.

Publicidad

Es por esto que las recomendaciones de los expertos para personas y empresas es enfocarse en mantener sistemas operativos y antivirus permanentemente actualizados, no precipitarse ante mensajes o solicitudes inusuales, así como llevar a cabo una permanente supervisión y corrección de desvíos ante amenazas cambiantes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co