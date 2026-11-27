WhatsApp anunció una nueva herramienta que permitirá a sus usuarios programar el envío de mensajes para una fecha y hora determinadas, sin necesidad de estar pendientes del celular en ese momento. La función busca facilitar el envío de comunicaciones que, aunque se redacten con anticipación, deben llegar en un momento específico. La novedad fue presentada el 25 de noviembre y responde a situaciones cotidianas en las que una persona quiere enviar un mensaje más tarde, como felicitar a alguien por su cumpleaños a medianoche, recordar una cita o desearle suerte a un familiar antes de un examen, sin tener que esperar hasta la hora indicada para hacerlo manualmente.

Con esta opción, los usuarios podrán escribir el mensaje, definir cuándo quieren que llegue y dejarlo pendiente para que WhatsApp se encargue de enviarlo. La herramienta estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos. Una de las particularidades de la función es que el mensaje se enviará incluso si el teléfono del remitente está apagado o se quedó sin batería, por lo que no será necesario tener el dispositivo encendido en el momento programado.



Uno de los detalles que WhatsApp destacó sobre esta novedad es que el envío no dependerá de que el teléfono del usuario permanezca encendido al momento de la entrega. Según la compañía, los mensajes programados llegarán a la hora seleccionada incluso si el dispositivo está apagado o no tiene batería. Esto permitirá dejar preparada una comunicación sin preocuparse por tener que conectarse nuevamente a la aplicación para cumplir con el envío. La empresa también señaló que estos contenidos conservarán el cifrado de extremo a extremo, el mismo sistema de seguridad que utiliza para los mensajes personales.

¿Cómo se podrán programar mensajes en WhatsApp?

Publicidad

El procedimiento para dejar un mensaje programado será diferente al envío habitual, pues no bastará con tocar el botón de enviar. La aplicación permitirá acceder a la programación manteniendo presionado ese botón para elegir el momento en el que se quiere entregar el contenido. Una vez seleccionada la fecha y la hora, el mensaje quedará pendiente hasta que llegue el momento establecido. El destinatario lo recibirá como cualquier otro mensaje dentro de la conversación, sin que se presente de manera diferente por haber sido programado. Estos son los pasos anunciados para utilizar la herramienta:



Abra WhatsApp e ingrese al chat individual o grupal en el que quiere enviar el mensaje. Escriba el mensaje que desea compartir o seleccione el contenido que va a enviar. Mantenga presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo como lo hace habitualmente. Seleccione la opción para programar el envío. Elija la fecha y la hora en la que desea que el mensaje llegue al destinatario. Confirme la programación para que el contenido quede pendiente de envío.

La función también permitirá consultar los mensajes que se hayan dejado programados. De esta manera, las personas podrán revisar qué comunicaciones tienen pendientes y eliminar aquellas que ya no quieran enviar, siempre antes de que llegue la hora establecida.



¿Con cuántos días de anticipación se pueden programar los mensajes?

La herramienta tendrá un margen de programación que va desde los 10 minutos posteriores a la redacción del mensaje hasta un máximo de 14 días. Esto significa que no será necesario enviar el contenido inmediatamente después de escribirlo. Si una persona recuerda algo que debe comunicar durante la semana siguiente, podrá dejarlo preparado sin tener que regresar a la conversación para hacerlo manualmente.



El límite de dos semanas también permitirá organizar algunos mensajes con anticipación, como felicitaciones, recordatorios personales, avisos para grupos o comunicaciones que deban llegar en una fecha concreta. La programación funcionará con diferentes tipos de contenido. WhatsApp confirmó que será posible dejar preparados:



Mensajes de texto.

Fotografías.

Videos.

La opción no estará restringida a los chats entre dos personas, pues también podrá utilizarse en grupos, donde puede resultar útil para enviar recordatorios de reuniones, avisos sobre actividades o información que los integrantes necesiten recibir a determinada hora.



¿Cuándo llegará la nueva función de WhatsApp?

La compañía informó que los mensajes programados comenzarán a desplegarse a nivel mundial durante las próximas semanas. La activación será progresiva, por lo que la herramienta podría no aparecer al mismo tiempo para todos los usuarios. Por ahora, WhatsApp no anunció una fecha específica para Colombia ni precisó qué dispositivos recibirán primero la actualización; sin embargo, ya muchos usuarios la tienen disponible en sus dispositivos. Quienes todavía no encuentren la opción en sus conversaciones tendrán que esperar a que la función esté habilitada en su cuenta o revisar si tienen actualizada la aplicación.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL