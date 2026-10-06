Alerta por ciberestafas en Bogotá: ciberdelincuentes clonan sitios oficiales para pagos de trámites

Miles de ciudadanos buscan a diario en internet las plataformas digitales para realizar pagos de sus servicios públicos o acceder a beneficios locales. Sin embargo, no todos los enlaces que aparecen en los resultados son confiables y cada vez parecen más reales para hacer caer a los usuarios con su dinero. Las autoridades locales están alertando porque ciberdelincuentes están clonando las plataformas institucionales del Distrito y posicionando anuncios fraudulentos en los principales motores de búsqueda.



Las más recientes alertas las emitió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y análisis del sector financiero agrupado en Asobancaria.



Cobro fraudulento del Pico y Placa Solidario

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) encendió las alarmas ante la detección de sitios web que imitan la interfaz del permiso especial de circulación en la capital. En este escenario, las consecuencias para el ciudadano son dobles porque no solo pierde su dinero y entrega información bancaria, sino que el vehículo queda desprovisto de un permiso legal válido, exponiendo al conductor a la inmovilización del automóvil y a la imposición de comparendos de tránsito.

La investigación institucional de la Secretaría de Movilidad permitió identificar y denunciar ante las autoridades competentes varios portales fraudulentos que fueron posteriormente dados de baja, entre los cuales figuraban direcciones como:



https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar

https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast

http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco

El 'modus operandi', según las autoridades, consiste en la alteración mínima de la dirección web, es decir, los delincuentes registran dominios donde modifican una sola letra, agregan caracteres adicionales o emplean extensiones comerciales en lugar del dominio gubernamental. Mientras la plataforma oficial utiliza la denominación exacta picoyplacasolidario, una variación casi imperceptible redirige al usuario a una trampa digital.

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La Secretaría de Movilidad reiteró que el trámite de Pico y Placa Solidario cuenta con un único portal oficial y no opera mediante intermediarios, gestores ni tramitadores externos. Asimismo, la entidad enfatizó que bajo ninguna circunstancia se solicitan pagos a través de chats de WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto (SMS), códigos QR sueltos, billeteras digitales informales ni transferencias a cuentas bancarias a nombre de personas naturales.



Suplantación de página del Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió una alerta pública informando sobre la circulación de anuncios fraudulentos diseñados para suplantar su plataforma virtual de pagos. La entidad remarcó que los delincuentes crean enlaces espurios que simulan el botón oficial de pagos para capturar las transacciones de los usuarios. Frente a esta situación, la EAAB aclaró que la única vía web oficial y directa para el pago del servicio es el portal www.acueducto.com.co, haciendo clic exclusivamente en el botón identificado como "Paga Aquí".



Para mitigar la exposición a páginas falsas en navegadores, la empresa de acueducto recordó la disponibilidad de sus canales oficiales autorizados de recaudo digital y presencial:



Canales virtuales autorizados (disponibles 24/7): Portal web oficial mediante botón PSE, la aplicación móvil APP EAAB ESP, canales digitales de la banca, billeteras móviles autorizadas (Daviplata, Nequi, Punto Pay y Tpaga) y la plataforma Mis pagos al día de Citibank.

Puntos de recaudo presencial seguros: Cajeros y redes Servibanca, Redeban y ATH; ventanillas bancarias autorizadas en Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, Sudameris, Banco Popular e Itaú; la Red CADE; más de 35.000 corresponsales de Scotiabank, Banco de Occidente y Davivienda; y pago presencial con tarjeta de crédito en la sede central de la EAAB (calle 24 #37-15).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co