Cientos de usuarios reportaron en plataformas de internet interrupciones temporales en el servicio de PlayStation Network un día antes del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI, en medio de una gran expectativa.0



El portal DownDetector, en el que los usuarios pueden reportar incidencias, indica que se registraron en torno a 900 interrupciones pasadas las 13:00 hora local del Este (18:00 GMT) y unas 1.400 interrupciones pasadas las 14:00 hora local del Este (19:00 GMT), sobre todo en el inicio de sesión.

No obstante, cerca de las 15:00 hora local del Este (20:00 GMT) el portal oficial PlayStation Status de Sony, que monitoriza el estado de la red de la popular consola, destacaba que todo estaba en orden.

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La espera de trece años para disfrutar de GTA 6 llega a su fin este jueves con el lanzamiento de un videojuego que ha levantado expectativas enormes y batido récords de reserva.



Es la sexta edición de un videojuego que comenzó su recorrido en 1997 y del que se han vendido más de 470 millones de unidades -unos 230 millones corresponden al V-, según los datos de la compañía.



¿Cuánto costará GTA 6 en Colombia?

En Colombia, el precio oficial de Grand Theft Auto VI varía según la consola, la edición y el formato de compra. En la tienda digital de Xbox (Microsoft Store Colombia), los valores se encuentran fijados en pesos colombianos: la Edición Estándar tiene un costo de $339.900 pesos, mientras que la Ultimate Edition asciende a $424.900, existiendo también la posibilidad de adquirir la mejora entre versiones por separado por $85.000 .

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Por su parte, en PlayStation 5 (PS Store Colombia) la facturación continúa realizándose en dólares estadounidenses, con un precio de US$ 79,99 para la Edición Estándar y US$ 99,99 para la Ultimate Edition. En este caso, el monto final en pesos colombianos dependerá de la tasa representativa del mercado aplicada por la entidad bancaria al momento de la transacción y de los impuestos correspondientes, como el IVA del 19 %.

Finalmente, quienes prefieran adquirir el juego en almacenes de cadena o tiendas especializadas del país, como Alkosto, Ktronix, Alkomprar o Panamericana, encontrarán la edición estándar en formato de voucher descargable dentro de caja (tanto para PS5 como para Xbox Series X|S) a un precio comercial habitual de $369.900 COP, con ligeras variaciones o descuentos puntuales según el comercio.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN