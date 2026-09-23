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Noticias Caracol  / MUNDO  / FBI investiga posible ciberataque que habría expuesto datos personales de sus empleados

FBI investiga posible ciberataque que habría expuesto datos personales de sus empleados

El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters aseguró haber vulnerado sistemas relacionados con el FBI y haber obtenido información personal de empleados y solicitantes de empleo. La agencia confirmó que investiga la denuncia.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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FBI investiga posible ciberataque que habría expuesto datos personales de sus empleados
FBI investiga posible ciberataque -
Getty Images

El FBI está investigando un presunto robo electrónico de datos confidenciales de su personal y de personas que solicitaron empleo en la entidad, ha confirmado a EFE la agencia después de que el grupo de ciberdelicuentes 'ShinyHunters' denunciara un jaqueo.

"El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente a información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI", detalla la agencia en un comunicado.

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La agencia ha declarado que todavía no ha determinado "el punto de la brecha de seguridad —ya sea a través de un tercero o de los sistemas del propio FBI—", por lo que la oficina investiga el asunto de "manera activa y exhaustiva, y colaborando estrechamente con los proveedores externos".

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El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters aseguró este martes haber robado información "altamente confidencial" de "casi todos" los agentes del FBI y de solicitantes de empleo, en un mensaje dirigido a su director, Kash Patel, y al subdirector de la División Cibernética, Brett Leatherman.

En la advertencia, el grupo de jáqueres demanda que la agencia retire una alerta publicada en mayo por el FBI en la que denuncia los métodos de extorsión de ShinyHunters.

"Estamos dispuestos a concederles un plazo de una semana para corregir o simplemente retirar el informe flash del segundo trimestre de 2026 sobre nosotros, el cual incluye varias acusaciones falsas", recoge el mensaje de los ciberdelincuentes, según medios locales.

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El grupo asegura que no pertenecen a "The Com", una red internacional de jóvenes ciberdelicuentes y dice estar combatiendo activamente la desinformación "como firmes defensores y partidarios de la Constitución de los Estados Unidos".

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De acuerdo con el colectivo, el ataque cibernético alcanzó a los servicios del FBI de Justicia Penal (CJ) y de Recursos Humanos, entre otros. "El comunicado que emitimos hoy tiene como fin abordar y rectificar dichas acusaciones", alerta la organización.

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AGENCIA EFE

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