Cuidado: su WhatsApp podría ser una aplicación ilegal que roba sus datos

Cada vez que entra a la tienda de aplicaciones de su celular se encuentra con miles de opciones para descargar. Entre el mar de plataformas y herramientas, hay versiones alternativas de WhatsApp que prometen funciones adicionales, como personalizar la interfaz o descargar estados, pero su uso conlleva una serie de riesgos.



Las aplicaciones de WhatsApp no oficiales son versiones modificadas de la aplicación. Estas usualmente se desarrollan por terceros y no cumplen con las condiciones de seguridad y privacidad. Por esa razón, no son avaladas por Meta, empresa propietaria del servicio de mensajería.

“No admitimos estas aplicaciones porque ponen en riesgo tu privacidad y seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros”, asegura WhatsApp en su página web.

Las aplicaciones falsas de WhatsApp pueden contener software malicioso para robar información personal, bancaria o incluso instalar malware en su dispositivo. Algunas apps no oficiales le piden iniciar sesión con su cuenta oficial, lo que pone en riesgo su acceso al servicio y esto podría llevar a que se suspenda o cancele su cuenta.



Así puede saber si usa la versión original de WhatsApp

La mejor forma de saber si usa el WhatsApp en su versión original, avalada por Meta, es ir a la tienda de aplicaciones de su celular y buscar el listado de apps descargadas. Ahí debe buscar WhatsApp y asegurarse de lo siguiente:



Nombre : La app oficial se llama "WhatsApp Messenger" en la tienda de aplicaciones de su dispositivo.

: La app oficial se llama "WhatsApp Messenger" en la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Desarrollador: El desarrollador de la app oficial debe ser "WhatsApp Inc.".

Otras formas más fáciles e intuitivas de revisar la originalidad de la plataforma es estar atento a estos elementos:

Logotipo : La app oficial tiene el logo verde icónico de WhatsApp.

: La app oficial tiene el logo verde icónico de WhatsApp. Funciones : La app oficial tiene todas las funciones de WhatsApp, como mensajes de texto, llamadas de voz y videollamadas, estados, etc.

: La app oficial tiene todas las funciones de WhatsApp, como mensajes de texto, llamadas de voz y videollamadas, estados, etc. Actualizaciones: La app oficial recibe actualizaciones regulares con nuevas funciones y mejoras.

En caso de tener una versión alternativa de WhatsApp, elimínela de inmediato y descargue la opción original. Para hacerlo, visite el sitio web de la plataforma, descargue el servicio y vuelva a registrar su número de teléfono.

Debe tener en cuenta que WhatsApp no puede garantizar la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp, así que es posible que pierda su historial. Aun así, esto es preferible a que roben sus datos.