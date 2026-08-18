Battlefield 6 sorprende con Top Gun y una prueba gratis para jugarlo durante una semana

Battlefield siempre ha encontrado parte de su identidad en la escala de sus enfrentamientos. Tanques, infantería, destrucción y vehículos se mezclan en combates donde el cielo puede ser tan importante como el terreno.

Con la Temporada 4, esa dimensión aérea vuelve a tomar protagonismo, pero esta vez con una compañía bastante particular. Una de las franquicias más reconocidas del cine de acción y aviación se suma al universo de Battlefield 6 para llevar sus personajes y estética a los campos de batalla.

La colaboración llega en un momento en el que Electronic Arts busca ampliar el contenido de la cuarta temporada con nuevas experiencias y opciones para los jugadores.



Y hay otro detalle que hace que esta actualización sea especialmente llamativa: quienes todavía no tienen el juego también podrán probarlo durante un periodo limitado.



Una colaboración que busca llevar el cine al campo de batalla

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Las colaboraciones entre videojuegos y grandes producciones cinematográficas no son nuevas, pero llevar una franquicia como Top Gun a un shooter centrado en la guerra moderna abre una posibilidad evidente: poner los aviones en el centro de la experiencia.

Para esta ocasión, Battlefield 6 trabajó junto a Paramount Games Studio en un crossover diseñado específicamente para la Temporada 4.

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La actualización incorpora personajes inspirados en Top Gun, además de elementos cosméticos que trasladan parte de la identidad de la película al videojuego.

Pero uno de los detalles más particulares está en el reparto.

Tres personajes llegan con las voces de sus respectivos intérpretes originales: el teniente Bradley “Rooster” Bradshaw, interpretado por Miles Teller; el teniente Robert “Bob” Floyd, interpretado por Lewis Pullman; y el contralmirante Solomon “Warlock” Bates, interpretado por Charles Parnell.

Así, la colaboración no se limita a utilizar nombres o diseños reconocibles.

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La batalla aérea toma protagonismo

El contenido también introduce aeronaves que permitirán a los jugadores llevar los combates directamente al cielo.

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Entre los vehículos disponibles están el F-74A Seacat y el F/A-81F Super Spectre, que podrán utilizarse para enfrentamientos aéreos dentro de la experiencia.

La propuesta está pensada para jugar en equipo, con la posibilidad de formar escuadrón con otro compañero y coordinar las acciones durante los combates desde el aire.

Además, una de las ubicaciones más conocidas de Battlefield recibe una nueva interpretación.

La Isla Wake regresa como un mapa reimaginado para esta etapa de la temporada, ofreciendo un escenario en el que los enfrentamientos terrestres y aéreos pueden volver a encontrarse.

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Y aunque el cielo es uno de los grandes protagonistas, todavía queda una parte importante de la colaboración por descubrir.

La revelación: Battlefield 6 x Top Gun ya está disponible

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La colaboración entre Battlefield 6 y Top Gun ya está disponible en PC y consolas como parte de la Temporada 4.

El crossover forma parte de la actualización más grande de esta temporada hasta el momento y añade los personajes, diseños, objetos cosméticos y contenido aéreo inspirado en la franquicia cinematográfica.

La colaboración también llega acompañada de una oportunidad para quienes aún no han probado el juego.

Desde el 18 de agosto y hasta el 25 de agosto, Battlefield 6 tendrá una prueba gratuita en todas las plataformas.

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Eso significa que durante este periodo los jugadores podrán acercarse al título y experimentar parte de su propuesta sin necesidad de adquirirlo previamente.

La ventana de prueba coincide directamente con el lanzamiento del contenido de Top Gun, convirtiendo la colaboración en uno de los principales atractivos de esta etapa de la Temporada 4.

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También hay novedades para Battlefield REDSEC

El contenido relacionado con la colaboración no se limita a la experiencia principal de Battlefield 6.

Los jugadores también podrán enfrentarse a una misión exclusiva de aviones en Battlefield REDSEC, denominada “Eliminación”.

Esta actividad estará ambientada en una versión renovada de Arrecife de Tsuru y estará centrada específicamente en los combates aéreos.

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De esta manera, la actualización amplía la presencia de los aviones en diferentes espacios de la propuesta, conectando la colaboración con otro de los componentes de la experiencia Battlefield.

La combinación entre nuevos vehículos, mapas reimaginados y una misión centrada exclusivamente en aeronaves busca darle mayor protagonismo a una de las características que históricamente han definido los enfrentamientos a gran escala de la franquicia.

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Personajes y objetos para llevar Top Gun al juego

La llegada de los personajes de Top Gun también estará acompañada por diferentes elementos cosméticos.

Los jugadores podrán encontrar diseños inspirados en la película y objetos que permiten trasladar parte de su identidad al universo de Battlefield 6.

Entre los personajes disponibles están:

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Bradley “Rooster” Bradshaw, interpretado por Miles Teller.

Robert “Bob” Floyd, interpretado por Lewis Pullman.

Solomon “Warlock” Bates, interpretado por Charles Parnell.

El uso de las voces de los actores originales es uno de los elementos que refuerza la conexión entre la película y el videojuego.

Todo esto forma parte de una temporada que continúa ampliando el contenido de Battlefield 6 mientras prepara nuevas formas de jugar.

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Una semana para probar Battlefield 6

La prueba gratuita estará disponible del 18 al 25 de agosto en PC y consolas.

El periodo coincide con la llegada del crossover de Top Gun, por lo que quienes quieran conocer el juego tienen una ventana concreta para hacerlo mientras la colaboración está en plena actividad.

La promoción también permite que el nuevo contenido aéreo sea uno de los primeros elementos que los jugadores puedan encontrar durante esta prueba.

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Para una franquicia que acumula más de dos décadas de historia, el lanzamiento de Battlefield 6 representa una nueva etapa. Según la información proporcionada por Electronic Arts, la saga ha superado los 100 millones de jugadores y suma más de 5.000 millones de horas jugadas.

Ahora, la Temporada 4 busca seguir construyendo sobre esa historia con una colaboración que lleva a Top Gun directamente al campo de batalla.

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Entre aviones, personajes reconocibles y una prueba gratuita de una semana, el cielo de Battlefield 6 tiene desde hoy un nuevo protagonista.

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