Los nombres que más suenan para ocupar la presidencia de la ANDI: dos mujeres, entre las mencionadas

Las definiciones en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) avanzan de cara a la elección de quien asumirá la presidencia del principal gremio empresarial del país, tras la salida de Bruce Mac Master. Varios nombres han comenzado a tomar fuerza en la carrera por dirigir una organización que representa a más de 1.600 compañías y que tiene una influencia determinante en los principales debates económicos nacionales.

Los empresarios más influyentes del país sostienen reuniones reservadas para analizar el futuro de la agremiación y escoger a la persona que liderará la entidad en los próximos años. El cargo implica asumir la vocería del sector privado en discusiones clave relacionadas con salario mínimo, reformas legislativas, inversión, generación de empleo y crecimiento económico.

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Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, el pasado viernes miembros de la junta directiva se reunieron durante varias horas para evaluar el proceso de sucesión de Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la ANDI durante 12 años. Entre las posibilidades que gana terreno está la de que, por primera vez, una mujer llegue a la presidencia del gremio.



Las dos mujeres que estarían opcionadas para presidencia de la ANDI

Entre los nombres que inicialmente surgieron figura María Claudia Lacouture, actual presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana; sin embargo, habría descartado la posibilidad de asumir el cargo. Otra candidata que ha cobrado protagonismo es María Paula Correa, exjefa de gabinete del expresidente Iván Duque y actual directora de relaciones de Libra Group.



La lista de posibles aspirantes también incluye a Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, y a Antonio Celia, empresario barranquillero y expresidente de Promigas. Integrantes de la junta directiva consideran que el nuevo líder de la ANDI debe contar con amplia experiencia empresarial y capacidad de interlocución tanto con la Casa de Nariño como con el Congreso para abordar los principales desafíos económicos del país.



Por ahora, la discusión apenas comienza. Durante los próximos días continuarán las reuniones internas en la ANDI, en las que se espera avanzar en la elección de la persona que asumirá la representación de las empresas más importantes de Colombia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARÍA FERNANDA TARAZONA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL