FIRE EMBLEM: FORTUNE'S WEAVE | RESEÑA: una aventura gigantesca

Fire Emblem: Fortune's Weave es de esos juegos que, desde sus primeras horas, dejan claro que no están interesados en ser una experiencia corta. La propuesta de Intelligent Systems toma varios elementos de entregas anteriores y los reúne en una aventura de dimensiones enormes, con cuatro protagonistas, diferentes rutas, exploración libre, sistemas de progresión, mazmorras, relaciones entre personajes y una campaña que puede extenderse durante más de cien horas.

En una partida completa, el contenido puede llegar a superar ampliamente las 100 horas. Uno de los recorridos utilizados como referencia alcanzó las 161 horas, una cifra que deja claro el tamaño de la propuesta. Lo interesante es que, pese a semejante duración, buena parte de ese tiempo consigue sentirse justificada gracias a la variedad de actividades y a la libertad que ofrece el mundo.

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La aventura se desarrolla en Dagda, un continente que permite a la saga alejarse de la estructura más limitada de Three Houses. Su capital, Dagsion, es el centro de los Heroic Games, un torneo de estilo gladiatorial cuyo ganador recibe la posibilidad de pedir un deseo. Allí convergen las historias de Cai, Dietrich, Theodora y Leda, conocidos como los Flame Lords.



La estructura narrativa es uno de los elementos más particulares del juego. Cada uno cuenta con su propia campaña y sus propias mecánicas, mientras una trama mayor conecta sus caminos. Al mismo tiempo, existe un protagonista creado por el jugador que termina tomando un papel central en el conflicto.

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Cuatro protagonistas, cuatro experiencias

La posibilidad de recorrer las historias de los cuatro Flame Lords es uno de los mayores aciertos de Fortune's Weave. Cada personaje tiene objetivos, personalidad y sistemas propios, lo que hace que cambiar de ruta no sea simplemente repetir exactamente la misma aventura con un grupo diferente.

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Cuatro protagonistas, cuatro experiencias Cortesia: Nintendo

Cai puede dedicarse a conseguir materiales, cultivar y capturar animales que posteriormente sirven como monturas. Dietrich está mucho más enfocado en el combate y puede buscar enemigos poderosos para conseguir nuevas Combat Arts. Theodora utiliza su condición de reina para reclutar batallones y gestionar recursos para su nación, mientras Leda, como bailarina, puede recorrer diferentes pueblos para realizar presentaciones y fabricar bebidas que aumentan estadísticas.

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Esta variedad tiene una consecuencia importante: cada ruta invita a jugar de una manera ligeramente diferente. También cambia la forma en la que se pueden reclutar determinados personajes. Para sumar nuevos integrantes al equipo hay que aumentar el nivel de Support y Renown, completar misiones, entregar regalos, compartir comidas o incluso cumplir condiciones específicas.

Por eso, construir el grupo ideal requiere tiempo. No basta con encontrar un personaje y pedirle que se una. Hay que establecer una relación con él y cumplir sus requisitos. Esto convierte la exploración y las actividades sociales en una parte importante de la progresión.

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Un mundo que invita a explorar

Uno de los cambios más importantes frente a otras entregas es la presencia de un gran mapa de Dagda. En lugar de limitar al jugador a un espacio central, Fortune's Weave permite recorrer el continente y decidir cómo utilizar el tiempo disponible.

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El calendario funciona mediante turnos. Cada día está compuesto por cuatro turnos, y las distintas actividades consumen parte de ese tiempo. En Dagsion se pueden mejorar personajes, visitar instalaciones, comer, desarrollar relaciones y completar determinadas tareas.

Fuera de la ciudad aparecen pueblos, mazmorras, puntos de recolección y diferentes encuentros.

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Este sistema consigue algo importante: convierte la exploración en una decisión estratégica. El jugador constantemente debe preguntarse qué hacer con los turnos disponibles. Puede seguir una misión, buscar materiales, visitar una mazmorra, desbloquear una ruta de viaje rápido o simplemente recorrer una región para descubrir qué esconde.

Además, el juego recompensa la curiosidad. Algunas misiones aparecen solamente en momentos concretos y determinados contenidos pueden pasar desapercibidos si no se presta atención. Incluso existen recompensas y mejoras que se pueden descubrir hablando con personajes que no necesariamente están marcados de forma evidente.

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Es precisamente esta sensación de descubrimiento la que evita que el enorme mapa se convierta simplemente en una lista de tareas.

Estrategia con más profundidad

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Aunque Fortune's Weave incorpora numerosas actividades fuera de los combates, el sistema estratégico sigue siendo uno de sus pilares. El juego prescinde del tradicional triángulo de armas y apuesta por diferentes ventajas y desventajas según el tipo de arma y el enemigo.

Las espadas favorecen los ataques consecutivos, las lanzas son útiles contra unidades de caballería, los hachas infligen daño consistente pero son más lentas, los arcos funcionan especialmente bien contra enemigos voladores y los guanteletes destacan por su evasión. La elección del equipamiento, por tanto, tiene consecuencias directas en cada enfrentamiento.

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Estrategia con más profundidad Cortesia: Nintendo

A esto se suma un sistema de clases bastante amplio. Los personajes pueden especializarse mediante diferentes rutas y aprender habilidades relacionadas con las armas que utilizan. También existen Combat Arts que permiten personalizar todavía más a cada unidad.

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La profundidad puede resultar abrumadora al principio, pero también es una de las razones por las que el combate mantiene su interés durante tantas horas. La combinación entre clases, armas, habilidades y posicionamiento permite construir equipos muy diferentes.

Blaze Arts y riesgo en combate

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Los Flame Lords cuentan además con una mecánica propia: las Blaze Arts. Estas habilidades especiales pueden ofrecer ataques de área, teletransportes, ataques a distancia o mejoras para el grupo, pero utilizarlas implica administrar una barra específica.

El sistema introduce una mecánica de riesgo y recompensa que encaja bien con la estrategia general. Usar estas habilidades puede cambiar rápidamente el rumbo de una batalla, pero llevar demasiado lejos el medidor puede provocar consecuencias negativas para el personaje. También existe la posibilidad de entrar en Overblaze bajo determinadas condiciones, desbloqueando nuevas opciones de combate a cambio de asumir mayores riesgos.

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Las armas malditas siguen una idea similar y ofrecen ataques especiales muy poderosos. Su uso requiere todavía más cuidado, especialmente contra determinados enemigos.

Todo esto hace que el combate no dependa solamente de tener personajes fuertes. La administración de recursos y la elección del momento adecuado para utilizar las habilidades pueden marcar la diferencia.

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Mazmorras y variedad de escenarios

Las mazmorras representan otra variación de la fórmula. En lugar de utilizar directamente los combates estratégicos tradicionales, estas zonas presentan enfrentamientos por turnos con grupos de cinco personajes.

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Cada batalla plantea la necesidad de escoger correctamente qué unidad debe enfrentarse a determinado enemigo. El grupo comparte una reserva de salud y existe un recurso llamado LP que permite realizar determinadas acciones combinadas. Como el recurso es limitado, avanzar sin pensar puede dejar al equipo en una situación complicada frente a enemigos más fuertes.

Su duración relativamente corta ayuda a que no se conviertan en una carga. También hay una cantidad limitada de elementos que recuperar en cada recorrido, por lo que repetirlas en otras rutas resulta menos problemático.

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Los mapas de las batallas principales, por su parte, mantienen una mayor complejidad. Hay zonas con obstáculos, puntos de estrangulamiento, refuerzos y objetivos diferentes. Los Paralogues destacan especialmente por introducir condiciones adicionales, como defender determinados puntos o cumplir varios objetivos al mismo tiempo.

Una dificultad que sí exige atención

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Fortune's Weave cuenta con dos niveles de dificultad: Normal y Hard. En Hard, el juego puede castigar rápidamente los errores y obliga a pensar con mayor cuidado cada movimiento.

El sistema de rebobinado también cambia dependiendo de la dificultad, ya que utilizarlo consume Divine Sand. Esto evita que se convierta en una herramienta que permita corregir constantemente cualquier decisión sin consecuencias.

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La dificultad aumenta progresivamente y los combates finales pueden resultar especialmente exigentes. Incluso jugando en Normal, la experiencia puede mantener un nivel de desafío suficiente para que las decisiones tácticas sigan siendo relevantes.

Una presentación que da un salto

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Visualmente, Fortune's Weave representa una mejora importante respecto a los anteriores Fire Emblem en alta definición. Los modelos 3D aprovechan los diseños de personajes de Chinatsu Kurahana y los escenarios tienen una escala considerablemente mayor.

Las batallas y la exploración también se benefician de escenarios más grandes y de tiempos de carga reducidos. En Nintendo Switch 2, el rendimiento mantiene una resolución estable y 30 cuadros por segundo tanto en modo portátil como en modo acoplado. Los tiempos de carga son rápidos y existe una mejora clara en fidelidad visual respecto a Three Houses.

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Una presentación que da un salto Cortesia: Nintendo

La principal ausencia en este apartado es una opción de 60 cuadros por segundo. Para un juego de este tipo no es un problema que arruine la experiencia, pero habría sido una adición bienvenida.

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El apartado sonoro también mantiene un papel importante. La actuación de voz acompaña a un elenco amplio y los personajes principales cuentan con personalidades bastante marcadas. Algunos grupos destacan especialmente por la química entre sus integrantes, mientras determinados personajes terminan ganándose un lugar por su desempeño en combate y no únicamente por su papel narrativo.

Una historia ambiciosa, pero irregular

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Donde Fortune's Weave no consigue mantener el mismo nivel es en su narrativa general.

La historia parte de ideas interesantes. Los cuatro Flame Lords cuentan con objetivos personales claros y sus aventuras permiten conocer diferentes partes de Dagda. La estructura también ofrece varias perspectivas sobre acontecimientos que posteriormente terminan conectándose.

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Sin embargo, algunos saltos temporales, momentos importantes que ocurren fuera de pantalla y ciertos vacíos narrativos hacen que la historia no siempre consiga desarrollar todo su potencial. La trama puede sentirse fragmentada entre sus diferentes actos, incluso cuando cada sección individual funciona razonablemente bien.

Esto contrasta con el trabajo realizado en los personajes. El elenco principal resulta atractivo y los personajes secundarios tienen suficiente personalidad para hacer que las diferentes rutas se sientan propias.

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También existe una enorme cantidad de información sobre Dagda y su historia. El juego se atreve incluso a introducir elementos tecnológicos inesperados, como las armas láser, dentro de un universo que conserva una base de fantasía. Esa mezcla puede resultar extraña al principio, pero demuestra que Intelligent Systems quiso ampliar considerablemente el mundo establecido anteriormente.

El problema de una aventura tan larga

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El principal inconveniente de Fortune's Weave termina siendo precisamente aquello que inicialmente impresiona: su tamaño.

Las cuatro rutas ofrecen diferencias suficientes para justificar buena parte de la experiencia, pero no todo el contenido cambia entre ellas. La segunda parte de la campaña comparte buena cantidad de misiones entre los protagonistas, por lo que completar todas las rutas implica repetir determinados escenarios.

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El propio juego permite saltarse parte de ese contenido repetido, algo que resulta útil cuando ya se ha recorrido una vez.

También llega un momento en el que la cantidad de actividades disponibles disminuye. Después de completar las mazmorras, recorrer el mapa y terminar las misiones secundarias, las últimas horas pueden sentirse menos dinámicas. En una experiencia que puede alcanzar las 161 horas, este desgaste es difícil de ignorar.

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Aun así, resulta significativo que el cansancio aparezca después de tantas horas. Durante buena parte de la aventura, la cantidad de objetivos y sistemas consigue mantener el interés.

Conclusión

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Fire Emblem: Fortune's Weave es una experiencia especialmente recomendable para quienes disfrutan los RPG estratégicos largos, la exploración y la construcción de equipos. Su enorme cantidad de sistemas puede intimidar al principio, pero termina formando una propuesta muy completa.

Vale la pena jugarlo si se tiene tiempo para recorrer sus diferentes rutas y aceptar que algunas partes deberán repetirse. No es una aventura perfecta, especialmente por su narrativa irregular y su extensa duración, pero su combinación de estrategia, exploración y variedad consigue sostener una experiencia de gran escala.

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Calificación Fire Emblem: Fortune's Weave VolkGames

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