Call of Duty: NEXT revela los detalles cruciales de la Beta de Black Ops 6

El hype por Call of Duty: Black Ops 6 está en su punto máximo, y con la reciente presentación de Call of Duty: NEXT, los jugadores finalmente tienen una visión clara de lo que les espera en la beta multijugador, que comenzará el 30 de agosto. Desde nuevos mapas y modos de juego hasta una amplia variedad de armas y operadores, esta beta promete ser una explosión de acción sin precedentes. A continuación, desglosamos toda la información clave que necesitas saber para estar preparado para saltar al campo de batalla.

Mapas Multijugador: Explosiva acción en nuevos escenarios

La esencia de cualquier título de Call of Duty son sus mapas, y Black Ops 6 no decepcionará en este aspecto. La beta multijugador ofrecerá una selección de ocho mapas de lanzamiento, cada uno diseñado meticulosamente para ofrecer combates intensos y fluidos.

Mapas Básicos 6v6

1. Babilonia (Disponible en la beta, segundo fin de semana): Lucha entre las ruinas de una ciudad antigua, aprovechando la verticalidad para obtener ventaja sobre tus enemigos.

2. Derelict (Jugable en la beta): Enfréntate en un cementerio de trenes ubicado en lo profundo de los Apalaches, donde la emboscada es clave.

3. Rewind (Jugable en la beta): Causa estragos en un centro comercial abandonado en Virginia Occidental, utilizando su diseño único para flanquear a tus oponentes.

4. Scud (Jugable en la beta): Despliega tu equipo en un puesto militar en el desierto, rodeado de humo y destrucción, ideal para francotiradores y combates de largo alcance.

5. Skyline (Jugable en la beta): Explora la azotea de un complejo turístico de lujo, donde las impresionantes vistas contrastan con el reciente ataque que ha dejado el lugar devastado.

Mapas de Huelga

1. Gala (Jugable en la beta): Un evento de recaudación de fondos en Washington D.C. se convierte en un campo de batalla, con combates cerrados en un entorno elegante.

2. Pit (Jugable en la beta): Entra en un túnel minero subterráneo, donde la luz es escasa y cada movimiento puede ser el último.

3. Replanteo (Jugable en la beta, segundo fin de semana): Un pequeño apartamento en la región mediterránea de Avalon se convierte en un campo de batalla improvisado.

Los mapas se dividen en dos categorías principales Imagen: cortesía Activision

Estos mapas están diseñados para ofrecer una variedad de experiencias, desde combates cerrados hasta enfrentamientos a larga distancia, asegurando que cada partida sea única y desafiante.

Modos Multijugador:

Black Ops 6 traerá de vuelta modos clásicos que los fans de la saga adoran, junto con nuevas adiciones que refrescan la experiencia multijugador.

Team Deathmatch: Elimina a los jugadores enemigos para ganar puntos para tu equipo.

Domination: Captura y defiende objetivos clave en el mapa para ganar puntos.

Hardpoint: Mantén el control de la zona objetivo para asegurar la victoria.

Kill Order: Nuevo modo en el que debes eliminar al objetivo de alto valor (HVT) enemigo mientras proteges al tuyo.

El modo Gunfight también estará presente, un intenso 2v2 en mapas pequeños donde cada decisión cuenta. La variante Face Off Kill Order desactiva las rachas de puntos para un combate aún más frenético.

Las mejoras incluyen ajustes para Dominación y Punto caliente Imagen: cortesía Activision

Armas y equipamientos: Personalización al Límite

La beta de Black Ops 6 no estaría completa sin una extensa variedad de armas y equipamientos. Desde rifles de asalto hasta armas cuerpo a cuerpo, los jugadores tendrán la libertad de personalizar su clase con una amplia selección de opciones.

Equipamientos

Cada carga se puede personalizar con:

Arma Primaria y Secundaria: Desde rifles de asalto hasta francotiradores y pistolas, las opciones son casi infinitas.

Letal y Táctico: Granadas, minas, señuelos y más para controlar el campo de batalla.

Actualización de Campo: Herramientas que pueden cambiar el curso de la batalla, como torretas automáticas o dispositivos de interferencia.

Beneficios y Especialidades de Combate: Potencia tu estilo de juego con habilidades pasivas que te darán una ventaja en combate.

El armamento será clave para la victoria en cada partida Imagen: cortesía Activision

Otras carácteristicas y mejoras:

• Votación de mapas: disponible en la versión Beta, podrás votar en el lobby por tu mapa preferido o un mapa aleatorio clasificado, antes de una partida.

• Mejores jugadas: según el modo y el enfrentamiento, se espera que la cámara final de muerte dinámica muestre la mejor jugada del juego, antes del círculo de ganadores. En el modo Buscar y destruir, los jugadores verán una cámara final de muerte.

• Círculo de ganadores: los jugadores más impresionantes del equipo ganador de un partido reciben su propia vitrina del Círculo de ganadores, en la que se exhiben algunas de sus competencias estadísticas. ¡Este es también un lugar donde puedes celebrar tu destreza de forma más individual empleando tu emoticón favorito!

• Modo teatro: aunque no está disponible en la versión beta, la experiencia multijugador de Black Ops 6 incluye un modo teatro con todas las funciones en el lanzamiento, lo que te permite disfrutar de un conjunto sólido de opciones de visualización, como la posibilidad de mirar, pausar, ralentizar, acelerar y reproducir tu juego anterior, incluida la posibilidad de tomar capturas de pantalla. Ten en cuenta que el modo teatro no está disponible en las consolas de generaciones anteriores (PlayStation 4 y Xbox One).

• Juego clasificado: nos complace confirmar que el juego clasificado multijugador llegará a Black Ops 6. No solo eso; el juego clasificado llega en el momento más temprano de la historia en un título de Call of Duty, ¡solo unas semanas después del lanzamiento al comienzo de la temporada 1!

• Sistemas de juego globales adicionales: ¡Asegúrate de leer el Blog 1, que detalla Omnimovement, cambios en el armero, configuraciones de armas globales, prestigio clásico, camuflajes de maestría y más!

El modo multijugador de Black Ops 6 incorpora una variedad de mejoras Imagen: cortesía Activision

La capacidad de personalizar hasta diez cargas diferentes significa que puedes adaptarte a cualquier situación, ya sea que prefieras un estilo de juego agresivo o táctico.

Operadores: El rostro de la guerra

Los operadores en Black Ops 6 no son solo avatares; cada uno tiene una personalidad y habilidades únicas que pueden ser la clave para la victoria. La beta permitirá a los jugadores probar a varios de estos operadores, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia de juego diferente y adaptarse a diversos estilos de combate.

Beta Multijugador:

La beta de Black Ops 6 comienza el 30 de agosto, y es tu oportunidad de experimentar todo lo que el multijugador tiene para ofrecer antes del lanzamiento oficial. Con ocho mapas jugables, una amplia selección de modos y la capacidad de personalizar tu experiencia con diversas armas y equipamientos, esta beta promete ser una experiencia intensa y adictiva.

No pierdas la oportunidad de unirte a la acción y ser uno de los primeros en explorar lo que promete ser uno de los mejores títulos de Call of Duty hasta la fecha. ¡Nos vemos en la batalla!

