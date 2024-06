Call of Duty y Gundam se unen en el campo de batalla en un tráiler épico lleno de novedades

Las batallas se intensifican en la franquicia CALL OF DUTY con una nueva colaboración entre Bandai Namco Entertainment America Inc. y CALL OF DUTY, que lleva a las leyendas de la serie Gundam al frente de combate. Inspirado en los imponentes mechas que han cautivado la imaginación de los fans de Gundam durante generaciones, CALL OF DUTY presenta nuevas apariencias de operador basadas en los icónicos Mobile Suits de la serie.

Las batallas se enfrentan en la franquicia CALL OF DUTY con colaboración Imagen: cortesía Bandai Namco

Pronto, las batallas del juego contarán con aspectos de operador, planos de armas, movimientos finales y mucho más, inspirados en los Mobile Suits favoritos de los fans: el RX-78-2 Gundam con su Rifle de Rayos y Escudo RX-78-2; el MS-06S Zaku II de Char y su devastador Halcón de Calor, y el XVX-016 Gundam Aéreo con su potente Rifle de Rayos de Reconstrucción Aérea.

Los paquetes de Mobile Suit Gundam Legends comienzan a desplegarse en el frente y están disponibles por tiempo limitado. Pero como Gundam es para todos, mientras dure el evento, todos los jugadores de CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III, CALL OF DUTY: WARZONE y CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE tendrán a su disposición una serie de recompensas de progresión, como un plano de arma con temática Gundam, un camuflaje de arma, vinilos, pegatinas, emblemas, amuletos de arma y tarjetas de llamada.

Contenido del Tracer Pack: XVX-016 Gundam Aerial



Valor: 2,600 CoD Points

Incluye:

Traje de Operador: XVX-016 Gundam Aerial. 3 Blueprints: Aerial Beam Rifle para MTZ-556, Aerial Rebuild Beam Rifle para KVD Enforcer DMR y Escutcheon de Riot Shield Melee (con tracers y efectos de muerte únicos). 2 vinilos de arma: Suletta y Miorine & Nika y Chuchu. 3 Stickers: X-EX01 Gundam Calibarn, FP/A-77 Gundam Pharact & Sophie y Norea. 3 Charms: Hots, Cool y Holder Mark. 3 pantallas de carga: La Bruja de Mercurio, La Bruja y la Novia y El Mejor Piloto en Asticassia. 1 emblema. 1 Calling card animada: La Furia de Chuchu.



El Tracer Pack para el Mobile Suit – RX-78-2 Gundam se unirá a la batalla a partir del 5 de junio, según informó el sitio oficial de Gundam.

