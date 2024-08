Conoce algunos títulos relajantes que mejoran tu salud mental

El universo de los videojuegos ha evolucionado mucho más allá del simple entretenimiento, y ahora más que nunca, la ciencia avala sus beneficios para la salud mental. Un reciente estudio publicado en la reconocida revista Nature Human Behaviour, titulado “Efecto causal de los videojuegos en el bienestar mental en Japón 2020-2022”, ha revelado datos fascinantes sobre cómo ciertos videojuegos pueden ser un bálsamo para el estrés y la ansiedad.

Los resultados muestran que juegos con recompensas inmediatas, narrativas emocionales y un ritmo relajado pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida y reducir la angustia.

El poder terapéutico de los videojuegos

No existe una fórmula mágica para encontrar el juego perfecto que te ayude a relajarte, ya que cada gamer es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Sin embargo, hay ciertos juegos que, gracias a su diseño calmado, colores suaves y narrativas evocadoras, se destacan por su capacidad para ofrecer un respiro al final de un día ajetreado. Estos títulos no solo ofrecen entretenimiento, sino también una experiencia que puede calmar la mente y revitalizar el espíritu.

Aquí te presentamos una lista de videojuegos que puedes encontrar en PlayStation Store, algunos de los cuales están disponibles de manera gratuita para suscriptores de PS Plus. Estos juegos han sido seleccionados por su capacidad para proporcionar una experiencia relajante y gratificante.

GRIS

GRIS es más que un juego; es una obra de arte interactiva. Esta experiencia serena y evocadora te sumerge en un mundo cuidadosamente diseñado, libre de peligros y frustración. A medida que avanzas, te encontrarás con puzles sencillos y desafíos opcionales que se integran de manera armoniosa con la narrativa emocional. Los gráficos delicados, la animación detallada y la elegante banda sonora te invitan a un viaje introspectivo que calma y reconforta.

Journey

Journey es un clásico moderno que te lleva a un antiguo y misterioso mundo donde explorarás ruinas y dunas de arena en busca de sus secretos. La experiencia visual es impresionante, y la banda sonora, nominada a los premios Grammy, te envuelve en una atmósfera única. Puedes jugar solo o en compañía de un amigo, lo que añade una dimensión social a esta experiencia profundamente emotiva.

Sky: Children of the Light

De los creadores de Journey y Flower, Sky: Children of the Light es una aventura tranquila y sociable que te hará sentir bien. Este MMORPG de mundo abierto te permite explorar siete reinos de ensueño mientras colaboras con otros jugadores para devolver a las estrellas perdidas a su hogar. La experiencia visual es tan relajante como lo es gratificante, y es perfecta para quienes buscan un escape pacífico.

The Gardens Between - Gratis en PS Plus

En The Gardens Between, acompañarás a los mejores amigos Arina y Frendt en un viaje emocional a través de jardines animados llenos de objetos cotidianos de su infancia. Este juego es una reflexión sobre la amistad, los recuerdos y el paso del tiempo, todo envuelto en un entorno vibrante y onírico. Los puzles son ingeniosos y la narrativa es profundamente conmovedora, haciendo de este juego una experiencia inolvidable.

Unpacking - Gratis en PS Plus

Unpacking combina elementos de rompecabezas con la decoración del hogar para ofrecer una experiencia única y relajante. Mientras organizas y decoras diferentes espacios, descubrirás detalles sobre la vida del personaje, contados de manera sutil y sin necesidad de palabras. Este juego es perfecto para aquellos que disfrutan del orden y la creación de ambientes acogedores.

PowerWash Simulator

En PowerWash Simulator, equiparte con una limpiadora eléctrica se convierte en una experiencia sorprendentemente relajante. Limpiar vehículos, edificios y parques nunca había sido tan satisfactorio. La premisa es simple, pero la gratificación de ver cómo todo queda impecable es inmensa, convirtiendo este simulador en un título ideal para desconectar y liberar tensiones.

I Am Dead

Este encantador juego de aventuras y rompecabezas explora la vida después de la muerte desde la perspectiva de Morris Lupton, el conservador de museo recientemente fallecido de una pequeña isla. Acompañado por el fantasma de su perro Sparky, Morris descubre que un desastre está a punto de destruir su amada isla. I Am Dead combina una narrativa tierna con puzles ingeniosos, ofreciendo una experiencia que es tanto reflexiva como relajante.

El poder de los videojuegos para la salud mental

Cada uno de estos juegos ofrece algo más que entretenimiento; son experiencias diseñadas para calmar la mente, reducir el estrés y proporcionar un espacio seguro para la reflexión y el descanso. Ya sea a través de la exploración de mundos serenos, la resolución de puzles creativos o simplemente la gratificación de completar tareas simples, estos títulos demuestran que los videojuegos pueden ser una herramienta valiosa para mejorar nuestro bienestar mental.

Así que, si buscas una forma de relajarte y encontrar paz después de un día largo, estos juegos pueden ser justo lo que necesitas. Prepárate para desconectar, relajarte y redescubrir la alegría en el terreno digital. ¡Tu salud mental te lo agradecerá!

