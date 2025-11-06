Crunchyroll Game Vault cumple dos años y anuncia nuevos títulos como Lost Hellden y Beyblade X Xone

Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, Crunchyroll Game Vault se ha convertido en un espacio donde el anime y el gaming se encuentran. Nació como un beneficio adicional para los suscriptores Premium (Mega Fan) de la plataforma, y hoy, dos años después, se consolida como una colección curada de experiencias inspiradas en el universo del anime, sin anuncios ni microtransacciones.

Actualmente, el catálogo cuenta con 75 títulos exclusivos y más de 500 horas de juego distribuidas entre joyas independientes, clásicos modernizados y adaptaciones directas de series reconocidas. La propuesta de Crunchyroll busca ofrecer una experiencia distinta a la del streaming tradicional: pasar de ver el anime a vivirlo de manera interactiva.



Nuevas adiciones y expansión de catálogo

Para celebrar su segundo aniversario, la compañía anunció la llegada de nuevos títulos destacados como Lost Hellden y Beyblade X Xone, que se sumarán a su biblioteca en los próximos meses.

Lost Hellden —un JRPG desarrollado en Francia con arte pintado a mano por Takeshi Oga y música de Hitoshi Sakimoto— tendrá su debut móvil en Game Vault, tras su lanzamiento en PC y consolas. Por su parte, Beyblade X Xone traerá la intensidad de las batallas de trompos al formato móvil, continuando la expansión de franquicias populares en el catálogo.



Con estos lanzamientos, Crunchyroll refuerza su estrategia de combinar exclusividad, diversidad y accesibilidad para los fans del anime y los videojuegos.



Nuevos puertos y versiones mejoradas

De los 75 juegos disponibles, 50 fueron adaptados especialmente para dispositivos móviles, lo que representa una oportunidad tanto para los estudios independientes como para los grandes desarrolladores de llegar a nuevos públicos.



Entre los títulos que debutaron recientemente en App Store y Google Play se encuentran Shogun Showdown, candidato a Juego del Año en Pocket Gamer, y Metal Slug Tactics, una reinterpretación táctica del clásico de acción.

A esto se suman versiones mejoradas de juegos ya conocidos. Crypt of the NecroDancer regresó con contenido adicional y compatibilidad con dispositivos modernos, mientras que Thunder Ray —el título de boxeo arcade— actualizó su control táctil y soporte para mandos físicos. Esta política de renovación constante mantiene el catálogo relevante y atractivo para quienes buscan experiencias de calidad en formato portátil.



Joyas del Game Vault

Dentro del amplio catálogo destacan experiencias como Eternights, una fusión de acción y romance en un mundo postapocalíptico; River City Girls, que revitaliza una franquicia clásica con energía moderna; y Valkyrie Profile: Lenneth, una leyenda del JRPG traída a la era móvil.

Otras propuestas como Kawaii Kitchen o Two Strikes demuestran la variedad del servicio, donde conviven desde juegos de cocina hasta duelos samuráis minimalistas. Incluso producciones localizadas fuera de Japón, como Classroom of the Elite – Merge Puzzle Special Exam, ofrecen versiones completas y sin modelos de monetización invasivos.



Un modelo diferente en el mundo móvil

Crunchyroll Game Vault se distingue por ofrecer un ecosistema libre de anuncios y microtransacciones, algo poco común en el mercado móvil actual. Los títulos se pueden jugar directamente desde la aplicación de Crunchyroll o descargarse desde App Store y Google Play en más de 200 países y territorios.

Los suscriptores nuevos y actuales solo deben contar con una membresía Premium (Mega Fan) para acceder al catálogo completo, que crece de forma estacional con nuevas incorporaciones.

Con una calificación promedio de 75 en Metacritic, Game Vault ha logrado consolidarse como una alternativa seria dentro del sector del gaming móvil, enfocada en la curaduría y la autenticidad más que en la cantidad.



Un futuro que sigue expandiéndose

El éxito de Crunchyroll Game Vault demuestra que la fusión entre anime y videojuegos puede ser más que un complemento: puede convertirse en una forma de vivir las historias desde una nueva perspectiva.

Con su segunda celebración y la llegada de títulos de alto perfil, la plataforma reafirma su posición como un punto de encuentro para los fans que buscan experiencias más allá de la pantalla.

