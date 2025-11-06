En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Call of Duty: Mobile celebra su legado con la Temporada 10 — Vault AU79 y nuevas leyendas

Call of Duty: Mobile celebra su legado con la Temporada 10 — Vault AU79 y nuevas leyendas

Call of Duty: Mobile prepara el terreno para su sexto aniversario con una temporada que rinde homenaje a su historia y a la comunidad que lo ha acompañado desde el primer disparo.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Call of Duty: Mobile celebra su legado con la Temporada 10
Call of Duty: Mobile celebra su legado con la Temporada 10
Cortesía: G64 Agency

Publicidad

Publicidad

Publicidad