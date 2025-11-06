Call of Duty: Mobile celebra su legado con la Temporada 10 — Vault AU79 y nuevas leyendas

La Temporada 10 de Call of Duty: Mobile, titulada Vault AU79, marca un punto de celebración para el juego móvil más emblemático de Activision. A solo un paso de su sexto aniversario, la nueva actualización reúne los modos, armas y personajes más recordados por los jugadores, consolidando una oferta de contenido que combina nostalgia, acción táctica y nuevas experiencias multijugador.

Disponible desde el 5 de noviembre a las 5 p. m. PT, la Temporada 10 llega con una mezcla de mapas nocturnos, eventos temáticos y recompensas especiales que reafirman el compromiso del estudio con su comunidad global, especialmente en Latinoamérica, una de las regiones más activas del título.



De noche todo cambia

Uno de los mayores atractivos de esta temporada es el regreso de los mapas nocturnos, donde los jugadores podrán usar gafas de visión nocturna para enfrentar combates tácticos en entornos como Summit, Hackney Yard y Crash. Este modo, inspirado en la saga Modern Warfare, ofrece una nueva capa de estrategia, en la que la oscuridad y la tecnología NVG transforman la experiencia visual y jugable.



El regreso del Club

Los jugadores más veteranos recordarán The Club, el espacio social dentro del juego que regresa con fuerza en esta temporada. En este entorno los usuarios pueden relajarse, interactuar con NPCs o enfrentarse en minijuegos como boxeo, dardos, o el desafiante “Keep Jumping”. Incluso hay una nueva pista de baile con cabina de DJ y música seleccionable, una muestra del tono más lúdico y social que Activision quiere reforzar en esta etapa.



Batallas masivas y nuevas pruebas

Para quienes buscan enfrentamientos de gran escala, Ground War vuelve con combates 12v12, vehículos y seis puntos de control distribuidos en mapas extensos. También se suma el modo Chase Mode, centrado en carreras contrarreloj de estilo parkour, y Big Head Blizzard, una variante invernal donde los operadores crecen en tamaño y poder hasta convertirse en una bestia de nieve.

Otra de las novedades es Goliath Clash, una experiencia tipo Domination en la que los jugadores controlan mechs personalizables y compiten por puntos de captura mientras mejoran su equipamiento con cada victoria parcial.



Colaboraciones y eventos temáticos

Uno de los cruces más curiosos de la temporada es el evento Girls’ Frontline, un modo de supervivencia con oleadas de enemigos donde los jugadores obtienen beneficios y penalizaciones aleatorias a medida que avanzan por los escenarios City, Airport y Icefield. Completar los desafíos otorga recompensas únicas, incluyendo planos de armas épicas.



Otros eventos paralelos ofrecerán contenidos como las Weapon Blueprints Groza — Improvised Hazard y LAPA — Thankful Gobbler, además de nuevas skins de operador como Iskra — Whitechapel.



Un Battle Pass con sabor dorado

El Battle Pass de la Temporada 10 — Vault AU79 celebra el pasado del juego con armas clásicas, operadores icónicos y diseños de alta calidad. En la ruta gratuita destaca la Einhorn Revolving Shotgun, una escopeta inspirada en un modelo del siglo XIX con mecanismo giratorio.

Por su parte, el Battle Pass Premium introduce contenido de corte tecnológico y corporativo con temática de Atlas Corporation, incluyendo las Weapon Blueprints FFAR1 — Unerring Prototype y Einhorn Revolving — Calibrated Havoc, además de los operadores Atlas — Lethal Liquidator y Rosa — Cyber Specialist.

Quienes adquieran la suscripción Ground Forces recibirán bonificaciones de XP, descuentos en crates y artículos exclusivos como el operador Domino — Spy Games o la DR-H — Machined Menace.



Regresos míticos y sorteos legendarios

La actualización también reactiva algunos de los sorteos más populares del título. Entre ellos, los Mythic Weapon Draws del Krig 6 — Ice Drake y el JAK-12 — Rising Ashes, junto con otros drops destacados como el Abyssal State, que trae de vuelta al Rytec AMR — Nautilus.

Además, por primera vez llegan a Occidente los Girls’ Frontline Draws, con las operadoras Dusk — Otherworld Ensemble y Kestrel — Twilight Crescendo, acompañadas de armas legendarias temáticas. Y para los fanáticos del competitivo, el World Championship Draw 2025 celebra las finales del torneo global del 7 al 9 de noviembre.



Un cierre con memoria

Como guiño al pasado, el juego reabre el Battle Pass Season 12 — Going Dark (2020) en el Vault, permitiendo a los jugadores recuperar a personajes tan emblemáticos como Ghost — Jawbone y Price — Dead of Night, junto con el camuflaje Black Gold Weapon Camo.

Con esta temporada, Call of Duty: Mobile no solo celebra su recorrido, sino que reafirma su posición como una de las experiencias móviles más completas del género. Vault AU79 es, en esencia, un tributo a la comunidad que ha mantenido la franquicia activa, un recordatorio de que incluso después de seis años, la guerra nunca descansa.

