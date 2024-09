Dragon Ball: Sparking Zero nos sumerge en la saga de Majin Buu y muestra nuevos personajes

El universo de Dragon Ball sigue expandiéndose con el próximo lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero, el tan esperado regreso de la serie Budokai Tenkaichi. En su nuevo tráiler, Bandai Namco nos lleva directamente a uno de los arcos más queridos del anime: la saga de Majin Buu. Esta vez, el villano rosado regresa con todas sus transformaciones, ofreciendo un impresionante despliegue de personajes y habilidades que prometen darle aún más profundidad al juego de lucha.

Super Boo y Gohan definitivo se roban la atención

El tráiler confirmó la inclusión de Super Boo en todas sus formas más reconocidas. Los jugadores podrán elegir entre su versión clásica o las versiones en las que ha absorbido a Gotenks y Gohan, dándole a los combates una capa extra de estrategia y dinamismo. En cuanto a Gohan, los fans finalmente podrán jugar con su versión definitiva, que se lució con ataques mejorados y su icónico Kamehameha, añadiendo más opciones de combate que pondrán a prueba hasta al oponente más hábil.

Nuevas escenas del modo historia

Además de los personajes, el tráiler nos dejó ver algunas de las escenas clave del modo historia, centrado en la saga de Majin Buu. Entre las secuencias más destacadas está el épico torneo de artes marciales y el debut del Super Saiyajin 3, recreado con gran fidelidad para los fanáticos que siguen de cerca la serie. Aunque en esta ocasión no se revelaron los populares escenarios what if, se espera que estos añadan variedad y sorpresa cuando el juego esté disponible.

Te puede interesar: Astro Bot: Desbloquea los secretos ocultos y lleva tu aventura al siguiente nivel

Publicidad

El elenco de personajes sigue creciendo

Hasta ahora, Dragon Ball: Sparking Zero ha confirmado un total de 139 personajes jugables, de un elenco final de 164. Con solo 25 personajes aún por desvelar, los rumores no se han hecho esperar, y muchos fans están especulando sobre la inclusión de personajes de Dragon Ball GT. Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre esto, es posible que esta serie sea parte de los futuros contenidos descargables (DLC), ya anunciados por Bandai Namco.

Estos son los personajes que veremos en la saga Majin Buu Saga:



Majin Buu (malvado)

Gohan (adulto), Super Saiyan

Gran Saiyaman

Babidi

Súper Buu

Niño Buu

Gohan definitivo

Super Buu (Gotenks absorbido)

Super Buu (Gohan absorbido)



Fecha de lanzamiento y plataformas

Los fanáticos de Dragon Ball podrán poner sus manos en Dragon Ball: Sparking Zero el próximo 11 de octubre, cuando se lance oficialmente para PS5, Xbox Series X/S y PC. Este juego también incluirá un modo torneo de artes marciales, donde los jugadores podrán personalizar las reglas del combate, como ganar al sacar al oponente del ring o incluso desactivar la capacidad de volar, lo que agrega una capa táctica adicional al enfrentamiento.

Publicidad

El regreso de Budokai Tenkaichi está cada vez más cerca, y con cada nuevo tráiler, las expectativas siguen creciendo. La saga de Majin Buu es solo una parte de las épicas batallas que nos esperan en Dragon Ball: Sparking Zero.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.