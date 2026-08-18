Fortnite lleva Star Wars más allá: así funciona la nueva aventura del Millennium Falcon

Las experiencias de los videojuegos y los parques temáticos llevan años buscando nuevas maneras de encontrarse. Sin embargo, pocas propuestas plantean que una actividad realizada en el mundo físico pueda tener una continuación directa dentro de un videojuego.

Star Wars es, probablemente, una de las franquicias que mejor se presta para este tipo de experimentos. Su universo ha pasado del cine a series, videojuegos, parques temáticos y todo tipo de experiencias interactivas. Ahora, una de sus atracciones más conocidas vuelve a expandir sus fronteras.

En los parques de Disney, los visitantes pueden asumir el control del Millennium Falcon en una misión ambientada en el universo de Star Wars. La experiencia permite ocupar diferentes posiciones dentro de la nave y participar en una aventura que busca trasladar la sensación de estar dentro del famoso carguero.



Pero esta vez hay algo diferente.



La misión no necesariamente termina cuando el visitante abandona la atracción.

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Del Millennium Falcon a una nueva aventura

La propuesta parte de Millennium Falcon: Smugglers Run, una de las experiencias de Star Wars: Galaxy's Edge disponible en Disneyland Resort, en Anaheim, California, y Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.

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La atracción permite a los visitantes formar parte de una tripulación del Millennium Falcon y participar en una misión inspirada en el universo creado por Lucasfilm.

Para esta nueva iniciativa, Disney y Epic Games decidieron aprovechar la conexión tecnológica entre ambos mundos. La atracción utiliza tecnología desarrollada en Unreal Engine 5 por Walt Disney Imagineering, en colaboración con Industrial Light & Magic.

Por otro lado, Fortnite cuenta con UEFN, la plataforma de creación basada en la tecnología de Unreal Engine. Esta relación tecnológica permitió reutilizar parte de los recursos originales de la atracción para construir la nueva experiencia digital.

El resultado busca que la transición entre ambos formatos tenga algo más que una simple referencia visual.

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Y es precisamente ahí donde aparece la gran novedad.

La revelación: Millennium Falcon: Smugglers Run ahora continúa en Fortnite

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Disney y Epic Games lanzaron Millennium Falcon: Smugglers Run | Fortnite, una experiencia que conecta directamente la atracción de Star Wars: Galaxy's Edge con una nueva isla de Fortnite llamada Smugglers Gambit.

La experiencia está disponible desde el 16 de agosto de 2026 en Disneyland Park, en Anaheim, y Disney's Hollywood Studios, cerca de Orlando.

La idea es sencilla, pero bastante particular: los visitantes que participen en la atracción pueden aceptar una misión especial mientras esperan en la fila y, durante el recorrido, recolectar cajas que posteriormente les permitirán obtener una recompensa dentro de Smugglers Gambit en Fortnite.

De esta manera, una acción realizada dentro de una atracción física tiene una consecuencia dentro del videojuego.

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No se trata simplemente de llevar el Millennium Falcon a una isla de Fortnite. La propuesta intenta conectar ambos espacios y hacer que la experiencia de los parques tenga una extensión digital.

¿Qué ofrece Smugglers Gambit?

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La nueva isla está inspirada directamente en Millennium Falcon: Smugglers Run, aunque desarrolla su propia aventura dentro del universo de Star Wars.

En Smugglers Gambit, los jugadores pueden convertirse en contrabandistas del Borde Exterior y explorar la estación Mersa Veta mientras completan misiones por Ord Ryla.

La experiencia incluye diferentes elementos para quienes quieran recorrerla en compañía:

Formar equipos y participar en misiones cooperativas.

Enfrentarse a piratas, remanentes imperiales y fauna peligrosa.

Elegir una clase para desarrollar al personaje.

Subir de nivel y desbloquear nuevo equipamiento.

Completar misiones para conseguir la pantalla de carga 2D The Gambit.

Uno de los elementos destacados es la posibilidad de extender la historia de Hondo Ohnaka hacia un nuevo capítulo creado específicamente para esta experiencia.

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Según Ray Gresko, SVP y Head of Product & Development de Disney Games and Digital Entertainment, el uso de UEFN permitió al equipo trabajar en una experiencia centrada no solamente en la jugabilidad, sino también en la construcción de una nueva ambientación y personajes conectados con la atracción.

Una conexión que también funciona fuera de Fortnite

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La integración no termina con la creación de la isla. Quienes visiten las atracciones participantes pueden acceder a una misión especial mediante la aplicación de Disneyland o My Disney Experience, dependiendo del parque.

La participación está incluida sin costo adicional con una entrada válida a los parques temáticos.

Para recibir las recompensas asociadas a la experiencia en Fortnite, los jugadores deberán vincular una cuenta de MyDisney con una cuenta de Epic Games. Aquellos que disfruten de la atracción y no puedan realizar la vinculación también tendrán la posibilidad de introducir un código en Fortnite para obtener su recompensa.

Entre los premios se encuentra el atuendo Trooper renegado.

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Esto convierte a la experiencia en algo más que una colaboración temática. El jugador que pasa por la atracción puede llevar parte de esa experiencia consigo al mundo digital.

Star Wars ya había encontrado terreno fértil en Fortnite

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La colaboración también llega después de una serie de iniciativas que demostraron el interés de la comunidad de Fortnite por Star Wars.

El pasado mes de mayo, el Star Wars IP Toolkit impulsó una ola de experiencias basadas en la franquicia dentro de Fortnite. Según los datos compartidos por Disney y Epic Games, estas propuestas reunieron a casi 8 millones de jugadores durante sus primeras 72 horas.

Ahora, Millennium Falcon: Smugglers Run | Fortnite plantea una evolución de ese modelo: no solo trasladar una franquicia al videojuego, sino conectar una experiencia física con una digital.

La propuesta también muestra hacia dónde pueden avanzar las colaboraciones entre videojuegos, entretenimiento y parques temáticos. En lugar de funcionar como experiencias separadas, ambas partes pueden formar parte de una misma aventura.

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Una galaxia que ahora conecta dos mundos

Con Smugglers Gambit, Disney y Epic Games buscan que la experiencia del Millennium Falcon pueda continuar después de la visita a los parques.

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La iniciativa ya está disponible en Disneyland Park y Disney's Hollywood Studios, mientras que la nueva isla lleva parte de esa identidad al ecosistema de Fortnite.

Para Star Wars, significa ampliar una historia que durante décadas ha saltado entre diferentes formatos. Para Fortnite, representa otra forma de convertir una colaboración con una franquicia reconocida en una experiencia interactiva.

Y esta vez, el viaje puede comenzar haciendo fila para subir al Millennium Falcon y continuar, después, frente a una pantalla.

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