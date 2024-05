Frodo de “El Señor de los Anillos” estará en la Comic Con Colombia 2024

Un rayo de la Tierra Media iluminará Comic Con Colombia con la presencia de Elijah Wood, quien dio vida al inolvidable Frodo Bolsón en la aclamada saga cinematográfica "El Señor de los Anillos" (The Lord of the Rings), basada en la obra maestra de J.R.R. Tolkien.

Elijah Wood será la estrella principal en este importante evento. Reconocido por su versatilidad actoral y su trayectoria en la pantalla grande y chica, ha cautivado al público desde sus primeros pasos en la industria. Su debut en el cine llegó en 1989 con la mítica "Regreso al Futuro II", y desde entonces ha dejado una marca indeleble en la pantalla con roles destacados en películas como "El Buen Hijo" y "Flipper". Sin embargo, fue su papel como Frodo Bolsón fue lo que lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono del cine fantástico.

Pero la carrera de Wood va más allá de la Tierra Media. Ha explorado diversos géneros y formatos, demostrando su talento en películas como "Eterno Resplandor", "Sin City" y la serie "Wilfred". Además, ha prestado su distintiva voz a personajes animados en producciones como "Happy Feet" y "Over the Garden Wall". No contento con solo actuar, Wood ha incursionado en la producción y ha respaldado proyectos cinematográficos independientes.

Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, expresó su entusiasmo por la participación de Wood en el evento, destacando el honor de recibir al protagonista de una saga cinematográfica tan emblemática y galardonada. Esta será la primera vez que el actor pise suelo sudamericano para participar en un evento de esta magnitud, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de compartir momentos inolvidables en paneles, sesiones de fotos y firmas de autógrafos.

Comic Con Colombia, una iniciativa de Planet Comics en asociación con Corferias, se consolida como un referente en el mundo del cómic, la cultura pop y el entretenimiento. La décimo quinta edición promete una experiencia única para los aficionados, con la presencia de celebridades internacionales como Tom Welling (Smallville), Steven John Ward (One Piece) y Patricia Azan (South Park - Padrinos Mágicos), entre otros invitados especiales.

