Game Pass trae grandes sorpresas con Call of Duty: Black Ops 6, StarCraft en octubre y noviembre

La temporada de terror llega con fuerza a Game Pass, y no solo por los escalofriantes juegos que se añaden al catálogo, sino también por las grandes novedades que esperan a los jugadores en octubre y noviembre. Con una alineación estelar que incluye lanzamientos anticipados, clásicos remasterizados y expansiones épicas, los suscriptores podrán disfrutar de títulos como Call of Duty: Black Ops 6, StarCraft Remastered, y South Park: The Fractured but Whole, entre muchos otros. Prepárate para conocer los nuevos juegos y expansiones que podrás jugar en consola, PC y en la nube a través de Game Pass Ultimate.

Octubre comienza fuerte con South Park y Donut County

El 16 de octubre, los fans de South Park podrán unirse a Stan, Kyle, Kenny y Cartman en South Park: The Fractured but Whole, el irreverente RPG de Trey Parker y Matt Stone que regresa a Game Pass. Esta secuela de La Vara de la Verdad promete horas de diversión con su inigualable humor y su sistema de combate estratégico.

Un día después, el 17 de octubre, Donut County regresa a la biblioteca de Game Pass. Este peculiar juego de rompecabezas físico, donde controlas un agujero en el suelo que se va expandiendo, ofrece una experiencia relajante y única mientras devoras objetos y personajes en su entrañable mundo.

MechWarrior 5: Clans y Call of Duty: Black Ops 6, disponibles desde el primer día

Para aquellos que disfrutan de la acción estratégica, el 17 de octubre también llega MechWarrior 5: Clans. Este juego, disponible desde el primer día en Game Pass, te pone al mando de un escuadrón de poderosos BattleMechs en una invasión de la esfera interior. Personaliza tus mechs, lidera un equipo y sumérgete en épicas batallas tácticas en diferentes planetas.

El 25 de octubre marca una fecha clave para los fanáticos de Call of Duty, ya que Black Ops 6 se une a Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Desarrollado por Treyarch y Raven, este título te lleva a una campaña cinematográfica llena de conspiraciones y giros inesperados, junto con el clásico multijugador competitivo y el popular modo de zombis. También estará disponible Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone para jugar en la nube, lo que permitirá a los usuarios de Game Pass Ultimate disfrutar de estas experiencias sin necesidad de descargar los juegos completos.

Ashen y Dead Island 2: Acción y supervivencia en octubre

Para los que buscan una experiencia cooperativa única, Ashen regresa a Game Pass el 29 de octubre. Este RPG de acción en un mundo abierto te invita a explorar un vasto reino lleno de misterios y amenazas, donde te encontrarás con otros jugadores en su modo multijugador pasivo. Únete a ellos para enfrentarte juntos a los desafíos o sigue tu camino en solitario.

Finalmente, Dead Island 2 llega a PC Game Pass el 31 de octubre, justo a tiempo para Halloween. En este juego de supervivencia en un mundo apocalíptico, te adentrarás en una Los Ángeles infestada de zombis mientras intentas descubrir los secretos detrás del virus que está destruyendo la ciudad. Con un sistema de combate visceral y un enfoque en la evolución del personaje, Dead Island 2 promete mantenerte al borde de tu asiento.

Noviembre con StarCraft y su legado

Los primeros días de noviembre traen dos grandes títulos para los amantes de los juegos de estrategia: StarCraft: Remastered y StarCraft II: Campaign Collection, ambos disponibles el 5 de noviembre en PC Game Pass. La remasterización de StarCraft permite revivir la épica batalla entre los terran, protoss y zerg con gráficos y audio mejorados, mientras que la colección de StarCraft II incluye todas las expansiones de la campaña, lo que ofrece una experiencia completa para los fans del género.

Nuevas actualizaciones y DLC en camino

Además de los juegos nuevos, varios títulos de Game Pass reciben actualizaciones y expansiones este mes. Core Keeper, el popular juego de exploración y construcción, llega a Xbox One el 17 de octubre, mientras que los suscriptores de Game Pass Ultimate pueden disfrutar de contenido exclusivo para Monster Hunter Now y Throne and Liberty. Estos beneficios adicionales añaden aún más valor a la suscripción, permitiendo a los jugadores acceder a recompensas y personalizaciones únicas.

Juegos que se despiden de Game Pass

No todos los juegos permanecen para siempre, y algunos títulos dejarán de estar disponibles en Game Pass el 31 de octubre. Entre ellos se encuentran Frog Detective: El misterio completo, Headbangers, Inkulinati, y Mercado nocturno de Mineko. Si tienes alguno de estos juegos pendientes, asegúrate de terminarlos antes de que se vayan. Recuerda que los suscriptores de Game Pass pueden adquirir estos títulos con hasta un 20% de descuento antes de que sean retirados.

Un octubre y noviembre llenos de grandes experiencias

Con tantos juegos nuevos y expansiones por llegar, Game Pass sigue demostrando por qué es uno de los mejores servicios de suscripción en la industria de los videojuegos. Desde la acción frenética de Call of Duty: Black Ops 6 hasta la nostalgia de StarCraft, hay algo para cada tipo de jugador en los próximos meses. No pierdas la oportunidad de disfrutar de todos estos títulos y mantente al tanto de más novedades que llegarán en noviembre.

