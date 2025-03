Humberto Vélez en LUPI-CON 3.0: La icónica voz de Homero Simpson llega a Colombia

Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos de la cultura geek del 22 al 24 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones YMCA. La LUPI-CON 3.0 no solo reunirá a coleccionistas, cosplayers y entusiastas del entretenimiento, sino que también contará con la presencia de una de las figuras más emblemáticas del doblaje en Latinoamérica: Humberto Vélez.

Vélez, reconocido por su interpretación de Homero Simpson entre 1990 y 2004, y retomada en 2021, es una leyenda en la industria del doblaje. Su talento no solo ha dado vida al carismático personaje de Los Simpson, sino también a otros entrañables como Winnie the Pooh, Lord Farquaad en Shrek y el gato Pelusa en Stuart Little. Su trayectoria de más de 35 años lo ha convertido en un referente y maestro del doblaje, brindando conferencias y talleres en diversos países.

LUPI-CON 3.0 no solo traerá la nostalgia y el talento del doblaje, sino también una dosis de humor de la mano de Franko Bonilla, pionero del stand-up comedy en Colombia. Con más de 15 años de experiencia, Bonilla se ha consolidado como uno de los comediantes más influyentes del país gracias a su estilo sarcástico y observacional, asegurando carcajadas entre los asistentes.

Una agenda repleta de actividades

Además de las presentaciones de Humberto Vélez y Franko Bonilla, LUPI-CON 3.0 ofrecerá una variedad de experiencias para todos los gustos:



Talleres de doblaje y actuación.

Conferencias con invitados especiales.

Zonas de exhibición, artistas y tiendas temáticas.

Concursos de cosplay y muchas sorpresas más.

Este evento se perfila como una cita obligada para los amantes del doblaje, el humor y la cultura geek. Sin duda, la llegada de Humberto Vélez a Colombia será uno de los momentos más esperados de LUPI-CON 3.0, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer a una de las voces más queridas de la televisión.

Para más información y actualizaciones, los organizadores invitan a los interesados a seguir sus redes sociales. ¡No se pierdan esta oportunidad de vivir una experiencia única en el corazón de Bogotá!

