La escena competitiva de League of Legends se revoluciona en 2025 con nuevos torneos y formatos

La Liga de Esports de League of Legends para 2025 viene cargada de sorpresas y transformaciones. Tras el éxito de Worlds 2024, donde T1 se coronó como campeón mundial, Riot Games anuncia novedades clave para revolucionar el ecosistema competitivo en el próximo año, desde la introducción del nuevo torneo First Stand hasta un renovado sistema de selecciones llamado Fearless Draft. Estas innovaciones buscan crear una experiencia única y dinámica, manteniendo a los fans al borde de sus asientos y consolidando el juego como líder de los esports.

Nuevo Torneo: First Stand

En respuesta a la demanda de los fans, Riot Games lanza First Stand, un tercer evento internacional diseñado para abrir la temporada y aumentar la rivalidad regional. Este torneo, que se celebrará del 10 al 16 de marzo de 2025 en el icónico LoL Park de Seúl, será el primer gran enfrentamiento del año entre los equipos de élite de cada región, estableciendo el tono competitivo para el resto de la temporada. First Stand promete tanto la oportunidad de probar nuevas estrategias como el emocionante debut de Fearless Draft, el innovador sistema de selección de campeones.

League of Legends sube la apuesta en 2025 con más eventos y nuevas ligas Imagen: cortesía Riot Games

Fearless Draft: La estrategia reinventada

Fearless Draft, el nuevo sistema de selección de campeones, se implementará en todas las regiones a partir del primer split. Esta modalidad es una revolución en la estrategia de selección: una vez elegido un campeón, este queda bloqueado para ambos equipos durante toda la serie al mejor de cinco, lo que garantiza una rotación constante de campeones y desafía a los jugadores a adaptarse en cada partida. Con diez bloqueos adicionales por serie, los equipos deberán anticipar las tácticas de sus rivales y diseñar estrategias innovadoras, dando lugar a partidas más impredecibles y estratégicas.

El MSI regresa a Canadá

La emoción no se detiene ahí, ya que el Mid-Season Invitational (MSI) 2025 se celebrará en Canadá en junio, tras una larga espera de los fans canadienses por un evento presencial. Con la participación de los diez mejores equipos de las cinco principales regiones, el MSI promete ofrecer a los seguidores una competencia de alto nivel y consolidar la escena de los esports en Canadá, con una producción que combina la emoción del juego y la pasión de los seguidores.

Chengdu será la sede de Worlds 2025

Siguiendo la tradición de ofrecer un escenario espectacular para el torneo más esperado, Riot ha confirmado que el Campeonato Mundial de League of Legends 2025 tendrá lugar en Chengdu, China. Esta será la primera vez que Worlds llegue a esta ciudad, y se espera que la energía de los fans chinos convierta el evento en una experiencia inolvidable. Tras el éxito de MSI 2024 en Chengdu, Riot Games está listo para celebrar un torneo global que resuene en todo el mundo, elevando aún más el nivel de la competencia y la emoción de los Worlds.

Cambios en las Ligas Regionales: LCP y LTA

El ecosistema de ligas regionales también recibirá una reestructuración significativa. Las ligas se han reorganizado para optimizar la competitividad y la sostenibilidad de cada región. Con esta nueva estructura, surgen el League of Legends Championship Pacific (LCP) y el League of Legends Championship of the Americas (LTA), cada uno con un enfoque renovado que fortalecerá la rivalidad entre regiones. Estas ligas traerán nuevas identidades y formatos, asegurando un calendario repleto de emocionantes enfrentamientos para los fans en cada rincón del planeta.

Un Año de innovación y competencia

La temporada 2025 de League of Legends se perfila como una de las más innovadoras y emocionantes en la historia de los esports. Con un tercer torneo internacional, una estrategia de selecciones completamente renovada, el regreso del MSI a Canadá y la final de Worlds en Chengdu, Riot Games reafirma su compromiso con los esports de LoL. El año promete competiciones épicas, nuevas estrategias y enfrentamientos inolvidables para la audiencia global de League of Legends.

