La música de sus videojuegos favoritos llegan a los escenarios del mundo con PlayStation The Concert

PlayStation lleva la música de los videojuegos a un nuevo nivel con el anuncio de su gira mundial PlayStation The Concert para 2025-2026, un evento que promete transportar a los fanáticos a los mundos de sus franquicias favoritas a través de sus inolvidables bandas sonoras. La gira debutará el 15 de abril de 2025 en Dublín, Irlanda, y recorrerá más de 200 ciudades en Europa, el Reino Unido, Estados Unidos y otras regiones, con una experiencia en vivo que combina música, tecnología de punta y efectos visuales impresionantes.

Música icónica de las franquicias más queridas de PlayStation:

El concierto ofrecerá una selección de las mejores bandas sonoras de PlayStation, destacando la música de franquicias legendarias como God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima y Horizon. Estas sagas no solo han marcado un antes y un después en la historia de los videojuegos por su narrativa y jugabilidad, sino también por sus poderosas composiciones, que han acompañado a los jugadores en momentos emotivos y épicos.

Compositores de renombre como Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Bear McCreary (God of War), Joris De Man (Horizon) e Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) llevarán sus obras maestras a los escenarios, acompañados de una producción audiovisual de primer nivel. Con un ensamble que combina instrumentos clásicos y modernos, el público podrá vivir una experiencia multisensorial que los sumergirá aún más en los universos de estos videojuegos.

Una producción de vanguardia: Tecnología, música y efectos visuales

PlayStation The Concert no será un simple espectáculo de música en vivo. Con una producción innovadora, el evento presentará un entorno visual que aprovechará tecnología de última generación para ofrecer una experiencia envolvente. Los asistentes disfrutarán de efectos visuales en múltiples capas y sonido envolvente, diseñados para que cada pieza musical conecte profundamente con las imágenes icónicas de los juegos.

Desde los poderosos coros de God of War, hasta las emotivas melodías que acompañan las aventuras de Ellie y Joel en The Last of Us, la música tomará el protagonismo en una experiencia que promete ser tan épica como los propios videojuegos. Los paisajes sonoros de PlayStation, que han sido parte esencial de sus títulos más importantes durante los últimos 30 años, cobrarán vida de manera única, superando los límites de lo que tradicionalmente se espera de un concierto.

Fechas de la gira y primeras ciudades confirmadas

La gira mundial arrancará en Europa, con su estreno en Dublín el 19 de abril de 2025. A partir de ahí, recorrerá ciudades como Glasgow, Londres, París, Berlín y muchas más. Aunque por el momento solo se han confirmado las fechas europeas, se espera que en las próximas semanas se anuncien más ubicaciones alrededor del mundo, incluidas ciudades de Estados Unidos, Asia y otras regiones.

Algunas de las ciudades europeas confirmadas hasta la fecha incluyen:

Dublín, Irlanda

Glasgow, Londres, Birmingham y Manchester, Reino Unido

París y Amnéville, Francia

Ámsterdam, Países Bajos

Berlín, Frankfurt, Múnich y Hamburgo, Alemania

Bolonia, Italia

Viena, Austria

Copenhague, Dinamarca

Oslo, Noruega

Tampere, Finlandia

Este extenso recorrido demuestra la ambición detrás del proyecto y la intención de PlayStation de llegar a todos sus fanáticos alrededor del mundo, ofreciendo una experiencia inolvidable que une la pasión por los videojuegos con el poder de la música.

Acceso anticipado a entradas:

Los fanáticos que deseen asegurar su lugar en esta experiencia única podrán acceder a la preventa de entradas utilizando el código exclusivo PLAYCONCERT24, disponible a partir de mañana, miércoles 16 de octubre de 2024, desde las 9 a.m. (hora Colombia). Se espera que las entradas se agoten rápidamente, por lo que PlayStation recomienda a su comunidad estar atentos y listos para la preventa.

Una experiencia que redefine los conciertos de videojuegos

Con la música de los videojuegos cada vez más reconocida como una forma de arte en sí misma, PlayStation The Concert representa una evolución en la forma en que los fanáticos pueden disfrutar de sus bandas sonoras favoritas. Este evento, que combina música en vivo, tecnología avanzada y la nostalgia de los videojuegos más icónicos, promete ser una experiencia que marcará un antes y un después en los conciertos de videojuegos.

Ya sea que te emocionen los tambores de guerra de God of War o las delicadas notas de la flauta de Ghost of Tsushima, este concierto será una oportunidad única para experimentar las melodías que han definido una generación de videojuegos, todo en un ambiente de celebración y apreciación por el arte musical que PlayStation ha ofrecido durante décadas.

No dejes pasar esta oportunidad de formar parte de PlayStation The Concert, un evento que seguramente redefinirá lo que significa disfrutar de música de videojuegos en vivo.

