Lo que necesitan saber sobre la temporada 2 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone

Todo un despliegue de contenido recibiremos en la nueva actualización de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone, en la que disfrutaremos de nuevos mapas, modos, armas, historia de zombies y mucho más.

Es importante mencionar que, por la compra de Modern Warfare III en PlayStation podrán disfrutar de los beneficios de dos ranuras de equipamiento adicionales, eventos mensuales exclusivos de PX doble, 25 % de PX adicional de PlayStation Party, 5 saltos de nivel de fichas de batalla adicionales con la compra de BlackCell y un paquete gratuito en el juego cada temporada con el paquete de combate.



Lo que trae la nueva temporada de COD

Nuevos mapas principales 6c6:

departures (lanzamiento): Diríjanse al Aeropuerto Internacional de Zakhaev en un mapa competitivo de 6c6 con áreas para todos los estilos de juego. Abran fuego en el vestíbulo principal, en la pasarela del vestíbulo o esperenlos fuera en el área de los taxis. Este mapa es más extenso que Terminal, y recompensa la exploración con nuevas rutas y estrategias.

Stash House (lanzamiento): prepárense para el caos que se arma con la erupción de la batalla en este mapa compacto en una hacienda de lujo llena de dinero en efectivo. Exploren la decoración moderna del interior o luchen al aire libre en el bar, el jacuzzi y la entrada.

Vista (lanzamiento): exploren un complejo turístico en la cima de un cerro en Brasil con este mapa clásico de tres pasillos con espacios interiores apretados y líneas de visión exteriores de largo alcance. Luchen entre las tiendas de recuerdos y los restaurantes o flanqueen por la ruta inferior en la jungla lejos del bullicio comercial.

Das Haus (mitad de temporada): vuelvan el pequeño mapa que empezó todo con una apariencia totalmente nueva, donde los operadores se abrirán camino por un rascacielos en construcción cerca de Highrise. Además, se sumarán dos mapas sobrenaturales más a Tetanus, Sporeyard y Satan’s Quarry para el evento Vortex de mitad de temporada: Airborne y Skidrow.

Nuevo mapa de guerra Operation:

Tin Man

Compite en este nuevo mapa de guerra a gran escala con Operation: Tin Man (Operación Hombre de Lata). Salten en paracaídas hasta el techo de un rascacielos y asalten el laboratorio interior en busca de inteligencia enemiga. El equipo de ataque debe encontrar la manera de penetrar el edificio, completar la misión y llegar al punto de extracción mientras el lado contrario defiende el edificio e intenta que se te acabe el tiempo.

Nuevos modos de juego

Juego de armas por equipos (lanzamiento): cada jugador comienza la ronda con la misma arma específica. Eliminen a los operadores enemigos para progresar a través de un conjunto de ocho armas predeterminadas. Usen armas blancas cuerpo a cuerpo y golpes de gracia para restarle puntos al equipo enemigo.

Solo francotiradores (lanzamiento): necesitarán buen pulso y reflejos rápidos jugando en esta lista con combates de largo alcance por una variedad de mapas. No se permite ninguna arma que no sea un rifle de francotirador, incluido tu equipamiento letal y táctico.

Hordepoint (lanzamiento): en esta versión zombificada de Punto caliente (Hardpoint), el portal se abre cada vez que un operador cruza el límite objetivo. Los zombis se abalanzan en masa atacando a todo lo que encuentran. Los zombis tienen una pequeña posibilidad de soltar un potenciador o un arma potente cuando son eliminados.

Juggermosh (mitad de temporada): preséntense como un Juggernaut y luchen contra otros colosales operadores. Tomen las piezas de armadura que caen de los enemigos y gana más puntos de daño por tiros en la cabeza. Un arma que mata de un solo golpe aguarda en el centro del mapa como una poderosa recompensa para quien llegue a ella.

Bounty (mitad de temporada): en este giro de Combate a muerte por equipos, quien consiga la mayor cantidad de eliminaciones de cada equipo se marcará como un blanco de gran valor. Gana puntos extra por eliminar a un blanco de gran valor.

Vortex (mitad de temporada): vuelve Vortex con una versión más poderosa de la pistola de rayos, además de un grupo de mapas más amplio y un evento de actualización a mitad de temporada.

Además, las partidas igualadas: compitan en las partidas igualadas de la temporada 2 en el lanzamiento, con recompensas de temporada y divisiones de habilidades totalmente nuevas.

La nueva temporada llegará el 7 de febrero 2024 playstationblog.com

Chaleco ninja

Equípense con el nuevo chaleco ninja para eliminar el sonido de sus pasos de operador y volverse inmune a los efectos de reducción de movimiento. También reaparecerán con shuriken o cuchillos arrojadizos y podrán reaprovisionarlos cada 25 segundos.

Resumen de Zombis

Nueva grieta y nueva misión (mitad de temporada): la Operación Deadbolt debe enfrentar una nueva anomalía en la zona de exclusión en la continuación de la historia del Éter oscuro, con una nueva grieta. Escolten al experto Sergei Ravenov dentro del Éter oscuro con los mercenarios pisándole los talones. Desafíen la Fortaleza Infestada y retírense antes de que sea demasiado tarde.

Esquemas de nuevos desafíos (mitad de temporada): al igual que en la temporada 1, su nivel de Prestigio desbloqueará más desafíos para completar y tarjetas de visita para desbloquear. La temporada 2 también introduce nuevos esquemas.



Cargadores de reserva: Cuando está activada, tu arma saca munición directamente de tu reserva de munición, eliminando la necesidad de las molestas recargas.

Llave de la Quemasangre: Adquiere esta llave valiosa para invocar el vehículo especial Quemasangre desde cualquier parte del mapa.

Arma especial V-R11: Convierte a tus enemigos en aliados con el esquema para el arma especial V-R11.

Nueva autoridad de guerra

La jefa Keres, una letal y escurridiza especialista en guerra química, se ha instalado en el Matadero de la base militar de Orlov. Prepárense para una fortaleza altamente fortificada con soldados, francotiradores, torretas, trampas y su especialidad, el gas venenoso. Traigan tu máscara de gas y su equipo de precisión para eliminar al nuevo enemigo.

Resumen de Call of Duty: Warzone

El Bastión de la Fortuna está de vuelta (lanzamiento):

la isla ha evolucionado desde que su primer debut: el Grupo Konni ha sentado su base de operaciones llevando a cabo misteriosos experimentos en un nuevo laboratorio subterráneo. Algo ha salido mal y se ha producido una enorme explosión en toda la isla, desatando una amenaza que no para ni muere.

El Bastión de la Fortuna será tu principal destino en Call of Duty: Warzone en el lanzamiento, cuando se presenten en las partidas de Resurgimiento y desafíen a los mejores jugadores en partidas igualadas.

Nuevas características de juego

Nidos de zombis y contratos de erradicación (lanzamiento): los recientes eventos sísmicos podrían estar relacionados con la creciente actividad de muertos vivientes en el Bastión de la Fortuna. Activen el nuevo contrato de erradicación al investigar cualquier cuerpo que encuentren y seguir el rastro hasta un nido zombi. Destruyan los quistes y todos los objetivos zombis de alto valor en su interior para completar el contrato.

Evento público Rogue Signal (señal clandestina) (lanzamiento): cuando se active este evento público, todos los escuadrones tendrán una misión de objetivo de 90 segundos como obtener la mayor cantidad de eliminaciones o infligir el mayor daño a los jugadores enemigos. Los tres mejores equipos recibirán recompensas de dinero en el juego y la ubicación de un botín de recompensa especial.

Potenciadores de zombis (lanzamiento): han llegado siete potenciadores de zombis a la isla que se pueden encontrar al abrir ciertos botines y eliminar operadores enemigos. Los potenciadores incluyen puntuación doble, armadura completa, munición máxima, liquidaciones, Looting Spree (frenesí de botín), Zarkour y Undead Sight (visión zombi).

Puentes extensibles (lanzamiento): el Bastión de la Fortuna ahora tiene tres puentes extensibles que cruzan las grietas en las carreteras caídas después de la explosión. Interactúen con los paneles de control cercados para extenderlos o retractarlos y, así, crear oportunidades estratégicas al prevenir el acceso o cruzar al otro lado.

Nuevas rachas de eliminaciones del escuadrón (lanzamiento): entren en una racha ganadora. Este nuevo rastreador (disponible en todos los mapas menos los de partidas igualadas) muestra cuántos escuadrones enemigos seguidos han eliminado. Continúen eliminando escuadrones antes de que se vacíe la barra del contador para extender su racha de eliminaciones y ganar recompensas sobre la marcha.

Actualizaciones de mitad de temporada

Research Vessel (Buque de investigación, punto de interés móvil): una gran embarcación estilo pontón ha sido avistada en las aguas de la costa del Bastión de la Fortuna. Con su gran porte, seguro que llamará la atención. Es lo suficientemente amplia como para combatir en cubierta.

Bunker Buster (Destructor de búnkeres, racha de muertes): usa tus binoculares para designar una estructura objetivo. Esta racha de muertes letal lanza un misil que diezma verticalmente un edificio a través de varios pisos, destruyendo a los que están dentro. El impacto crea una larga columna de gas diseñada para obligar a los enemigos sobrevivientes a salir de su refugio.

Estación de descontaminación personal (mejora de campo): una versión mejorada de la mejora de campo de la estación de descontaminación personal se une al botín a mitad de temporada, emitiendo una nube de sustancias químicas que contrarrestan las propiedades corrosivas del gas circular, creando una zona segura temporal.

Partidas igualadas en Resurgimiento en Call of Duty: Warzone

Compitan con los mejores en las partidas igualadas de Call of Duty: Warzone. Los jugadores deben tener un nivel de 55 o superior para acceder a este modo, además deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

Tamaño del grupo: tríos

Mapa: Bastión de la Fortuna

Modo de juego: Resurgimiento

Restricciones de evento público: sí (p. ej., no se admiten liquidaciones)

Restricciones de vehículos: sí (p. ej., no se admiten vehículos acorazados)

Restricciones de elementos de juego: sí (p. ej., cambios en la mecánica de redespliegue)

Ajustes de inventario de la estación de compra: sí

Ábranse camino a través de siete divisiones de habilidad estándar con un buen desempeño en las partidas y completando desafíos para ganar estrellas y aumentar su calificación de habilidad. ¡Ganen recompensas de temporada de partidas igualadas y divisiones de habilidad, y reclamen su título como gobernante del Bastión de la Fortuna!

Paquete de combate de la temporada 2 y otras ofertas de la tienda

Busquen el paquete de combate de la temporada 2, gratuito para los miembros de PlayStation Plus en Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone a partir del 14 de febrero. Otros próximos lotes de la tienda incluyen el lote Dragon Soul: Lunar New Year, el paquete Call of Duty Endowment Direct Action, el lote Zombies: Aether Worm y mucho más.

Redacción: con información de PlayStation