Lo que parecía imposible: un estudio argentino llega a Fortnite junto a Kernel Hearts

Para un estudio independiente, conseguir que un videojuego llegue a una audiencia internacional ya representa un desafío enorme. Pero cuando ese proyecto logra conectar con una de las plataformas más populares de la industria y, además, lleva a uno de sus personajes hasta Fortnite, el alcance de la historia cambia por completo.

Ese es precisamente el camino que está recorriendo Ephemera Games, un estudio argentino que trabaja en una propuesta que combina acción, rol y cooperación. Su proyecto busca llevar a los jugadores a un mundo cubierto de cenizas, con una aventura marcada por combates y una peligrosa Torre de Babel.

El juego se llama Kernel Hearts y tiene como protagonista a Fernet, un personaje que pronto dejará de estar limitado a esta nueva aventura.



Un RPG de acción con una historia de supervivencia

Kernel Hearts propone ponerse en el lugar de un integrante de la Unidad M.A.H.O.U., organización desde la que los jugadores deberán ascender por la Torre de Babel mientras enfrentan a las criaturas angelicales que aparecen durante el recorrido.

Publicidad

La propuesta combina elementos de acción y rol con la posibilidad de jugar de manera cooperativa junto a otros jugadores. Todo ocurre en un escenario cubierto de cenizas, donde el objetivo será luchar para intentar salvar un mundo que atraviesa una situación crítica.

Aunque el proyecto nace desde un estudio independiente de Argentina, su próximo paso apunta directamente a una audiencia mucho más amplia.

Publicidad

Y es aquí donde la colaboración adquiere una dimensión especial para la industria latinoamericana.

La revelación: Fernet llegará a Fortnite

Ephemera Games se convirtió en el primer estudio argentino y también en el primero de Latinoamérica en formar parte del programa de la Epic Games Store que busca ayudar a desarrolladores a alcanzar nuevas audiencias mediante Fortnite.

Como parte de esta iniciativa, Kernel Hearts llegará a la Epic Games Store en preventa, mientras que su protagonista, Fernet, tendrá un atuendo especial dentro de Fortnite.

Publicidad

La colaboración representa un hito para Ephemera Games y coloca a un personaje creado por un estudio latinoamericano dentro de uno de los videojuegos más reconocidos a nivel mundial.

Además, durante el periodo de preventa, el atuendo de Fernet tendrá una condición particular: será posible conseguirlo como recompensa por comprar Kernel Hearts en la Epic Games Store utilizando la misma cuenta de Epic Games.

Publicidad

¿Cuándo se puede conseguir el atuendo de Fernet?

La preventa de Kernel Hearts comenzó el 17 de agosto, y quienes adquieran el juego durante este periodo podrán recibir el atuendo de Fernet para Fortnite.

La promoción comenzó a las 11:00 a. m. de México / 2:00 p. m. de Argentina y estará disponible hasta el lanzamiento del juego, programado para el 17 de septiembre.

Durante este periodo, la compra de Kernel Hearts será la única manera de obtener el atuendo como parte de esta promoción.

Publicidad

Sin embargo, quienes no participen de la preventa todavía tendrán otra oportunidad.

El atuendo Fernet llegará posteriormente a la Tienda de Objetos de Fortnite el 26 de septiembre a las 6:00 p. m. de México / 9:00 p. m. de Argentina.

Publicidad

De esta manera, la colaboración no queda limitada exclusivamente a quienes compren el juego antes de su lanzamiento, aunque la preventa ofrece una ventana específica para conseguir el atuendo como recompensa de compra.

Un momento especial para un estudio que comenzó entre amigos

Más allá de la promoción, el anuncio tiene un significado particular para el equipo detrás de Kernel Hearts.

Akira, fundador, diseñador del juego y director de Ephemera Games, recordó que el proyecto comenzó entre cuatro amigos que querían crear el videojuego que siempre habían querido jugar. La posibilidad de trabajar junto a los equipos artísticos y de producción de Epic Games representa, para el estudio, un paso que parecía difícil de imaginar cuando comenzó el desarrollo.

Publicidad

El impacto también llegó a un terreno más personal. Akira contó que su madre trabaja con niños y que varios de ellos son aficionados a Fortnite. Al conocer que Fernet aparecería dentro del juego, algunos comenzaron incluso a expresar interés por dedicarse al desarrollo de videojuegos.

Ese detalle terminó convirtiéndose en una de las partes más significativas de la experiencia para el director del estudio: un proyecto creado desde Latinoamérica no solamente consigue llegar a una audiencia global, sino que también puede convertirse en una referencia para quienes sueñan con crear sus propios videojuegos.

Publicidad

Kernel Hearts busca abrirse camino desde Latinoamérica

La llegada de Kernel Hearts a la Epic Games Store y la incorporación de Fernet a Fortnite marcan un momento importante para Ephemera Games. El estudio no solo presenta su nuevo proyecto ante una audiencia internacional, sino que también se convierte en el primer representante argentino y latinoamericano dentro de este programa de Epic Games Store.

El lanzamiento de Kernel Hearts está previsto para el 17 de septiembre, mientras que Fernet tendrá una segunda oportunidad de aparecer en Fortnite el 26 de septiembre mediante la Tienda de Objetos.

Para un equipo que comenzó con cuatro amigos y una idea compartida, ver a uno de sus personajes dentro de Fortnite supone un salto considerable. Y, al mismo tiempo, demuestra cómo un proyecto desarrollado desde Latinoamérica puede encontrar nuevas formas de llegar mucho más lejos.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.