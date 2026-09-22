Lo que parecía un nuevo Ragnarok ahora escala a una guerra entre seis facciones en LATAM

Ragnarok Online es una de esas franquicias que consiguió construir una identidad propia dentro de los MMORPG. Sus clases, sistemas de progresión, exploración y combates han acompañado a distintas generaciones de jugadores, convirtiéndose en una referencia para quienes crecieron recorriendo sus mundos.

Ahora, esa fórmula busca expandirse hacia un terreno mucho más enfocado en la estrategia. La nueva propuesta toma varios de los elementos reconocibles de Ragnarok y los combina con enfrentamientos a gran escala, control territorial y una estructura en la que las decisiones de grupos completos pueden modificar el rumbo de una batalla.

La idea gira alrededor de un escenario inspirado en el árbol Yggdrasil de la mitología nórdica. En lugar de limitarse a funcionar como un elemento narrativo, este concepto se convierte en la base de un enorme campo de batalla donde distintas fuerzas compiten por territorios, recursos e influencia.



El proyecto está a cargo de Shanghai Dream Network, estudio responsable de títulos como Ragnarok X: Next Generation, Ragnarok: Revival y Qin Shi Ming Yue. Para esta nueva entrega, el equipo plantea una combinación entre la experiencia tradicional de un MMORPG y sistemas propios de los juegos de estrategia a gran escala.



Uno de los puntos centrales será la posibilidad de formar alianzas y participar en conflictos que van mucho más allá del enfrentamiento individual. Los jugadores podrán involucrarse en la expansión de su territorio, la administración de recursos y la organización de fuerzas dentro de una estructura dividida entre diferentes facciones.

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Y es precisamente aquí donde aparece una de las principales novedades para los jugadores de la región.

Ragnarok: Yggdrasil llegará a Latinoamérica

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Shanghai Dream Network confirmó el 21 de septiembre de 2026 la llegada de Ragnarok: Yggdrasil (ROY) a Latinoamérica, junto con la apertura del prerregistro para su Beta. El título será un MMORPG con elementos de estrategia y guerra territorial, construido alrededor de un conflicto entre seis facciones divinas.

El juego tendrá como eje la denominada Guerra del Reino Divino, en la que jugadores y alianzas competirán por el dominio de diferentes territorios dentro de un mapa de gran escala.

La propuesta busca mantener algunos de los elementos tradicionales de Ragnarok Online, pero incorporando una dimensión estratégica mucho más marcada. Habrá seis clases, progresión de personajes, exploración, combates JVE y JVP y enfrentamientos cooperativos en tiempo real.

Una de sus particularidades será la posibilidad de cambiar entre diferentes clases sin perder la progresión del personaje. De esta manera, los jugadores podrán adaptar su rol de acuerdo con las necesidades de cada situación y del conflicto en el que estén participando.

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Pero la escala de las batallas es uno de los elementos que más diferencia a Ragnarok: Yggdrasil de una experiencia MMORPG convencional.

El mapa estará compuesto por 76 ciudades y 30 pasajes, que funcionarán como puntos estratégicos para el avance de las diferentes facciones. Los territorios tendrán distintos niveles de dificultad y se desbloquearán progresivamente durante la temporada, generando nuevos frentes de combate a medida que las facciones conquisten determinados pasajes.

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Las confrontaciones podrán comenzar con enfrentamientos individuales entre jugadores, pero también crecer hasta convertirse en operaciones coordinadas entre gremios y facciones. Algunas batallas podrán reunir hasta 300 jugadores simultáneamente.

En estos enfrentamientos, los comandantes tendrán herramientas para organizar ataques conjuntos, establecer objetivos, distribuir recursos y utilizar habilidades específicas que pueden influir en el desarrollo de cada operación.

Esta estructura pretende reunir dos perfiles de jugadores dentro de un mismo escenario. Por un lado, quienes llegan buscando elementos conocidos de Ragnarok Online encontrarán clases, progresión, exploración y combate. Por otro, quienes tengan mayor interés por la estrategia podrán involucrarse en la conquista territorial, la gestión de recursos y la coordinación de fuerzas.

Una Beta que llegará en noviembre

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La Beta Abierta de Ragnarok: Yggdrasil llegará a Latinoamérica a finales de noviembre. El título estará disponible para PC, Android e iOS, mientras que Shanghai Dream Network adelantará más información sobre sus contenidos y características a medida que se acerque esta etapa.

El anuncio también representa la entrada de una nueva propuesta basada en Ragnarok a una región que la compañía identifica como especialmente vinculada con la franquicia. Según Chen, director de Marketing de Shanghai Dream Network, el objetivo es conservar parte del legado del MMORPG clásico mientras se incorpora una capa táctica capaz de involucrar a jugadores en alianzas y conflictos de mayor escala.

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Por ahora, Ragnarok: Yggdrasil plantea una combinación poco habitual dentro de la franquicia: personajes y sistemas propios del MMORPG junto con una guerra territorial donde las decisiones de gremios y facciones tendrán un papel central.

Con el prerregistro ya abierto y la Beta prevista para finales de noviembre, los próximos meses servirán para conocer con mayor detalle cómo funcionará esta nueva interpretación del universo de Ragnarok y qué tan grande será realmente su campo de batalla en Latinoamérica.

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