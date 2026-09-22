PUBG Mobile prepara una invasión que llevará a Saitama y sus aliados al campo de batalla

Los crossovers entre videojuegos y anime ya son una parte habitual de las experiencias online, pero cada colaboración busca encontrar la manera de trasladar la identidad de sus personajes al juego que la recibe. En un battle royale, esto puede ir mucho más allá de un simple atuendo.

Los jugadores pueden encontrarse con vehículos temáticos, accesorios, animaciones, objetos coleccionables y diferentes elementos visuales que modifican la forma en que sus personajes se presentan durante una partida. Cuando la franquicia invitada tiene una identidad tan marcada como la de un héroe que puede derrotar a sus enemigos de un solo golpe, las posibilidades aumentan todavía más.

En este caso, el contenido gira alrededor de varios personajes conocidos del anime. Saitama ocupa un lugar central, pero no estará solo. Genos, Garou, Terrible Tornado, Hellish Blizzard, King y Watchdog Man también forman parte de la propuesta.



La colaboración no se limita a llevar sus apariencias al campo de batalla. Hay elementos pensados para diferentes momentos de una partida, desde el aterrizaje hasta los desplazamientos, pasando por accesorios, movimientos y objetos que pueden utilizarse para personalizar la experiencia.



También habrá espacio para los coleccionistas. Algunos contenidos podrán conseguirse mediante eventos dedicados, mientras que otros estarán vinculados a sistemas de redención dentro del juego.

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Todo esto prepara el terreno para una colaboración que reúne dos mundos con estilos bastante diferentes. Por un lado, el universo de un battle royale donde hasta 100 jugadores pueden enfrentarse en una misma partida; por otro, una serie protagonizada por un héroe cuya principal particularidad es precisamente tener una fuerza difícil de igualar.

Y finalmente llega la noticia: PUBG MOBILE se une con One-Punch Man para llevar a Saitama, Genos y otros personajes de la serie al juego, en una colaboración que estará disponible durante varias semanas y que suma conjuntos de personajes, vehículos, accesorios, coleccionables y más contenido temático.

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La colaboración estará disponible hasta el 19 de octubre de 2026 y tiene como protagonista una colección de conjuntos inspirados en algunos de los personajes más reconocibles de One-Punch Man.

Los jugadores podrán encontrar los conjuntos de Saitama y Genos, además de los de Terrible Tornado, Hellish Blizzard, Garou versión 1 y Garou versión 2. A ellos se suman el Ordinary Hero Set, el Strongest Man on Earth Set y el Watchdog Man Set.

Del aterrizaje a los combates

La colaboración también modifica algunos de los elementos que acompañan al jugador durante una partida.

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El One-Punch Man Parachute, la Mumen Rider Bicycle y el Phoenix Man Glider permiten incorporar referencias de la serie durante diferentes momentos del desplazamiento. También aparece Mumen Rider Buddy como acompañante.

En cuanto al equipamiento, están disponibles el One-Punch - Kar98K y el Grocery Bag - Machete, este último con tres niveles. También se incorporan los movimientos Justice Enforcement y Fist of Flowing Water Crushing Rock, inspirados en las acciones y técnicas vistas en el anime.

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Los accesorios continúan con el Saitama Helmet y la One-Punch Man Backpack, ambos disponibles en tres niveles de mejora. También están los Saitama y Genos Ornaments, además de los Genos y Watchdog Man Space Gifts.

Para la personalización del perfil aparecen el One-Punch Man Ver. Avatar y su correspondiente Avatar Frame, mientras que los jugadores también podrán utilizar los grafitis One-Punch Man Ver.1 y One-Punch Man Ver.2.

El universo del anime incluso llega a Home, donde será posible colocar estatuas de Saitama, Genos y Garou. Además, los paquetes de voz de Saitama y Garou versión 2 llevan sus voces a las partidas.

Un nuevo objetivo para los coleccionistas

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Uno de los contenidos especiales de la colaboración es el One-Punch Man Card Pack, que reúne cartas de Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard, King, Watchdog Man y Garou.

Estos paquetes podrán obtenerse durante la colaboración mediante eventos dedicados a One-Punch Man o a través de sistemas de redención. De esta manera, la colaboración no solamente añade contenido para utilizar durante las partidas, sino también una colección específica para quienes quieran reunir todos sus elementos.

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La propuesta mantiene además una de las características más reconocibles de One-Punch Man: un protagonista que comenzó como héroe por diversión y que, después de un entrenamiento especial de tres años, alcanzó un nivel de fuerza capaz de derrotar a sus oponentes con un solo golpe.

En PUBG MOBILE, esa identidad se traslada principalmente a través de los personajes, objetos, movimientos, vehículos y elementos de personalización que estarán disponibles durante el evento.

La colaboración entre PUBG MOBILE y One-Punch Man estará disponible del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2026, según la información proporcionada para el lanzamiento. El juego puede descargarse gratuitamente en App Store y Google Play Store.

Así, durante estas semanas, Saitama y compañía tendrán un nuevo escenario para aparecer: un campo de batalla donde los jugadores podrán combinar la estética de One-Punch Man con la experiencia de PUBG MOBILE y, de paso, buscar los diferentes objetos y coleccionables que forman parte de esta colaboración.

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