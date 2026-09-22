Once Human se prepara para su mayor expansión y el océano será su nuevo gran desafío

El mundo de Once Human nunca ha sido precisamente un lugar tranquilo. Desde su lanzamiento en 2024, la supervivencia en este universo marcado por la contaminación de Stardust ha obligado a los jugadores a explorar, construir y enfrentarse a amenazas que convierten cada zona en un nuevo reto.

Ahora, el juego está a punto de llevar esa idea a un escenario completamente diferente.

El océano se convierte en el siguiente gran territorio por explorar, pero no se trata simplemente de añadir agua al mapa. La nueva propuesta busca modificar la forma en que los jugadores se desplazan, construyen sus bases y administran sus recursos, conectando diferentes tipos de supervivencia en una misma experiencia.



La expansión también plantea una amenaza que va más allá de los peligros habituales. Bajo las aguas existe un misterio relacionado con una antigua entidad conocida como The Sunken Lord, una presencia que convierte al océano en algo más que un simple escenario.



Las aguas estarán acompañadas por islas misteriosas, faros con comportamientos depredadores y otros peligros que obligarán a los jugadores a prestar atención a lo que encuentran durante sus recorridos.

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En medio de este escenario aparece Malla, una navegante enigmática que asegura haber muerto ahogada en numerosas ocasiones. A través de su diario, advierte sobre seis reglas que serán fundamentales para sobrevivir en el océano.

Estas reglas forman parte del misterio que rodea a la expansión y anticipan algunos de los peligros que encontrarán quienes se atrevan a explorar las nuevas regiones.

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Pero el cambio más importante no está solamente en lo que habita bajo el agua.

El océano se convertirá en una nueva base de supervivencia

Starry Studio confirmó que Isles of Abyss, la nueva expansión oceánica de Once Human, llegará globalmente el 22 de octubre de 2026, aunque en horario del Pacífico estará disponible desde el 21 de octubre.

La actualización será gratuita y llegará simultáneamente a PC, dispositivos móviles, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con juego cruzado y progresión cruzada entre las plataformas.

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El estudio presenta Isles of Abyss como la mayor actualización de contenido de Once Human desde su lanzamiento en 2024. Su principal novedad será la incorporación de un sistema de construcción naval que permitirá crear embarcaciones personalizadas y convertirlas en auténticas bases móviles.

Los jugadores podrán construir y mejorar diferentes tipos de barcos, desde pequeñas embarcaciones diseñadas para desplazarse con agilidad hasta enormes fortalezas marítimas. Estas estructuras podrán funcionar como base, taller y plataforma de artillería.

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La construcción también tendrá un componente estratégico. El diseño elegido para cada embarcación determinará la manera en que los jugadores podrán afrontar los peligros que encuentren durante sus viajes, por lo que la personalización del barco tendrá una relación directa con la supervivencia.

Tres capas para sobrevivir entre tierra y mar

La expansión no limitará la exploración a navegar sobre la superficie.

La experiencia estará dividida en tres niveles conectados de supervivencia: desplazarse por aguas peligrosas, explorar islas misteriosas y sumergirse bajo el océano en busca de tesoros y recursos acuáticos.

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Cada una de estas actividades estará vinculada con la progresión general del jugador. Los recursos encontrados en una zona podrán alimentar las necesidades de otras, creando una dinámica en la que tierra y océano estarán conectados dentro del sistema de supervivencia.

El mapa incluirá además cinco regiones oceánicas diferentes, cada una integrada en este nuevo escenario marítimo.

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Sin embargo, el océano no será presentado como un espacio seguro para simplemente recolectar recursos. La presencia de The Sunken Lord y los peligros descritos por Malla forman parte de una amenaza que estará presente durante la exploración.

Los jugadores deberán enfrentarse a elementos que pueden ocultar su verdadera naturaleza, incluyendo islas vivientes disfrazadas y faros depredadores. Estos peligros estarán relacionados con las seis reglas de supervivencia reveladas como parte de la campaña de lanzamiento.

Una expansión que llegará a varias plataformas al mismo tiempo

Isles of Abyss estará disponible como actualización gratuita para los jugadores de Once Human el 22 de octubre, con lanzamiento simultáneo en PC, móviles y consolas.

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La compatibilidad entre plataformas permitirá mantener el progreso y jugar junto a usuarios de diferentes sistemas gracias a sus funciones de cross-play y cross-progression.

Además, los suscriptores de Xbox Game Pass podrán continuar accediendo a Once Human y disfrutar de la expansión desde su lanzamiento.

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Con esta actualización, el juego amplía su propuesta de supervivencia hacia un escenario donde construir una base ya no significa necesariamente quedarse en tierra. Los barcos podrán convertirse en hogares, talleres y herramientas para avanzar por territorios que hasta ahora estaban fuera del alcance de la experiencia.

El 22 de octubre marcará así la llegada de una nueva etapa para Once Human, con un océano que no solo amplía el mundo disponible, sino que introduce una nueva forma de explorar, construir y sobrevivir.

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