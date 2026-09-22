Puja en el Congreso por el presupuesto de 2027: “Hay preocupación por los órganos de control"

El gobierno de Abelardo de la Espriella no ha logrado establecer cómo se distribuirá la plata que aprobó el Congreso de la República en el presupuesto para el 2027. Además, el Ministerio de Hacienda rechazó más de 600 proposiciones que para los congresistas son claves para garantizar los recursos de las regiones, impulsar la inversión e incluso fortalecer algunos organismos de control. Este martes habrá plenaria para tratar dicho tema.

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, habló con Noticias Caracol y se refirió a qué está en riesgo si el Gobierno no aprueba dichas proposiciones. “Aquí se trata de unas iniciativas del Congreso. No es la primera vez que llegan a un presupuesto centenares de proposiciones, pero digamos que lo que está haciendo falta aquí también es preguntarle al Gobierno en qué va a consistir el plan. Entendemos que dejen muchas de estas proposiciones que tienen compromisos fiscales como constancia, pero sí hay unos temas y unos ejes trascendentales en el país, hay unos grandes interrogantes en los recursos que se necesitan para salud, en los recursos que está pidiendo Defensa, en los recursos que también ahora con el terremoto necesita el Ministerio de Vivienda”.



Agregó Meisel que “dentro del mismo Gobierno hay varios gabinetes con solicitudes al mismo Ministerio. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Ministro de Hacienda es que amplíe la información y ver cómo vamos nosotros a atender tantas cosas que le duelen al país, porque también hay un tema de regionalizados que preocupa mucho, que todos los departamentos se están dando cuenta de que hay una reducción en las asignaciones desde el presupuesto nacional. Entonces, aquí no hay otra cosa que compartir la misma intención que hemos tenido, que es ayudar al Gobierno. Aquí estamos prestos. Le hemos dicho al Gobierno: ‘Queremos construir con ustedes el mejor presupuesto posible, en medio de las dificultades fiscales que sabemos’ y que somos conscientes de eso, por lo menos un sector del país como el que yo represento”.

Finalmente, señaló el senador que lo que se busca es que “el Gobierno exponga con más profundidad lo que tiene pensado hacer para nosotros también ayudarlo. Nosotros queremos ayudar a que al Gobierno le vaya bien, pero para eso tenemos que conocer más partes del plan. Y creo que esto ha tenido como unas dificultades en la transmisión de información y es justamente a lo que nosotros hacemos el llamado, a que se logre evolucionar”.



"No está contemplanda la atención al terremoto": oposición

La otra cara de la moneda está por el lado de la oposición. El representante a la Cámara Marco Hincapié, coordinador ponente del Pacto Histórico, dijo en Noticias Caracol que “identificamos que en ninguna parte del proyecto del presupuesto aparecía la palabra terremoto. En ninguna parte de las 249 páginas que contiene este proyecto de ley estaba contemplando la atención al terremoto. Ese es uno de los puntos que más nos preocupa a nosotros como bancada de oposición, como bancada del Pacto Histórico. El siguiente punto es la variación de la inversión regionalizada, donde casi todo el país está en rojo, casi todo el país está en rojo, salvo cinco departamentos de Colombia. Esto significa que la inversión en las regiones va a ser inferior a la de este año”.



Añadió Hincapié que “hay una preocupación y es que los órganos del de control de Colombia pues estuvieron acá en el Congreso de la República, estuvimos en varias jornadas de trabajo y ellos expresaron su preocupación, como lo hizo el registrador nacional, que dice que le faltan 360,000 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral, que tiene un recorte de 900.000 millones de pesos, la Fiscalía que tan solo tiene 6 billones de pesos y esto solo le alcanzaría para funcionar la mitad del otro año, como lo dijo la Fiscal General de la Nación. Y son unas preocupaciones por los órganos de control.



El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemos Uribe, advirtió que les faltaban cerca de 200.000 millones de pesos para las elecciones del próximo año. Sobre el riesgo de dejar desfinanciados los organismos de control, el representante señaló que “este es un riesgo que nunca se ha visto en nuestro país. No se tienen en cuenta las diferentes ramas del poder público, donde vemos también que la Rama Judicial ha hablado de que está desfinanciada como tal en este presupuesto y vemos que el Consejo Nacional Electoral, que tiene el otro año una misión muy importante junto con la Registraduría, que son las elecciones del 2027, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y las asambleas departamentales, pues no van a tener los recursos suficientes para poder ejecutar las elecciones en octubre del otro año”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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