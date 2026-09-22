Más de 300 municipios tienen alertas por incendios en cobertura vegetal, advierte Ideam

Mientras las autoridades luchan para conjurar en el incendio en Villa de Leyva, en Boyacá, que ya lleva activo tres días y que ya ha sido controlado en un 75 %, y las llamas consumen vegetación en Chíquiza y ponen en riesgo el santuario de fauna y flora de Iguaque, el Ideam advirtió que hay alertas por conflagraciones en 312 municipios de Colombia. “Los departamentos que lideran las alertas rojas son Tolima (24 municipios), Nariño (21 municipios) y Huila (14 municipios, respectivamente)”, detalló la institución.



La entidad añade que los incendios mantienen en alerta naranja a los departamentos de Cundinamarca (41 municipios) y Nariño y Boyacá (15 municipios); y en alerta amarilla se encuentran Boyacá con (14 municipios) y Tolima (9 municipios). (Lea también: El icónico “Libertad I”, helicóptero que participó en la Operación Jaque, apaga incendios en Tolima)

Pronosticó que para este martes 22 de septiembre se estiman condiciones de tiempo seco en gran parte del extremo norte del Caribe, sur y oriente de la región Andina, centro de la Orinoquía y centro y oriente de la Amazonía. “En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y Amazonas.Así mismo, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, se estima propicien sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica, incluyendo su borde costero, así como la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media de los ríos Magdalena y Cauca”.



Situación en Villa de Leyva

"Creo que este es uno de los peores incendios que hemos vivido en Villa de Leyva", dijo a la AFP Juan Manuel Olarte, quien colabora como voluntario en la emergencia. Las llamas comenzaron a extenderse el sábado y han consumido más de 340 hectáreas, entre las que se cuentan parte de las del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ubicada en el centro andino, Villa de Leyva es un municipio de unos 20.000 habitantes, reconocido por su arquitectura colonial y calles de piedra. Cada año recibe cerca de un millón de turistas.

Más temprano, la UNGRD informó que un 75 % del incendio ha sido controlado. Agregó en su más reciente informe que el fuego fue confinado en las zonas cercanas a viviendas y que "no representa riesgo para las comunidades". El lunes, los trabajos se concentraron en las zonas altas del cerro San Marcos aún envueltas en llamas. Un helicóptero lanzaba descargas de agua sobre una empinada ladera, mientras bomberos y voluntarios en tierra mantenían a raya el avance del fuego con palas y ramas. Unas 250 personas y tres aeronaves ayudan en la extinción de las llamas. Campesinos y habitantes de la zona apoyan las tareas, según registran videos publicados en redes.



Fenómeno de El Niño

Según distintos estudios, el actual fenómeno de El Niño va camino de convertirse en el más intenso desde 1950 y es probable que se prolongue hasta bien entrado 2027. Este fenómeno de alcance global -debido a un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones- suele significar para amplias zonas de Colombia menos lluvia y más calor que el promedio.



El gobernador Amaya señaló que "el fenómeno de El Niño no es un juego" e hizo un llamado a la ciudadanía para que "tenga cuidado, no se ponga a jugar con fuego, porque un incendio se puede salir de control", como el de Villa de Leyva, "en menos de nada". (Lea también: Ideam anuncia semana de lluvias en algunas regiones de Colombia: estas son las zonas afectadas)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP Y EL IDEAM