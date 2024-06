Los logros y trofeos de juegos más difíciles de conseguir

Algunos trofeos y logros tienen la etiqueta de "casi imposibles", convirtiéndose en grandes obstáculos para alcanzar el 100% de un juego. Otros, en cambio, son extremadamente fáciles y sería una vergüenza no tenerlos. Te contamos los más complicados de todos los tiempos, desde la era de PS3 y Xbox 360 hasta las generaciones actuales.

Trofeos y Logros de Videojuegos Más Difíciles de la Historia

Al filo de lo imposible / En ocasiones no veo muertos

Juego: Resident Evil HD Remaster

Categoría/Puntuación: Plata / 30 GamerPoints

El remaster de Resident Evil Remake presenta dos trofeos/logros infernales. "En ocasiones no veo muertos" se desbloquea al completar el juego en modo Normal, Difícil o Supervivencia, donde los enemigos son invisibles. Si buscas un reto mayor, "Al filo de lo imposible" se desbloquea al superar la aventura usando solo el cuchillo, sin objetos de ayuda ni el mechero.

Cerebros

Juego: GTA Online

Categoría/Puntuación: Plata / 60 GamerPoints

Para los que presumen de ser los mejores en GTA Online, el logro "Cerebros" es el desafío definitivo. Debes completar todos los desafíos de "El golpe del juicio final", una misión lanzada en 2017, lo cual requiere una mente privilegiada y mucha paciencia.

Ecos del campo de batalla

Juego: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Categoría/Puntuación: Oro

Exclusivo de PlayStation 3, este trofeo es uno de los más desafiantes de todos los tiempos. "Ecos del campo de batalla" requiere desbloquear todos los temas para el iPod, algunos de los cuales exigen completar objetivos casi imposibles en dificultades elevadas.

En serio 5.0. capítulos 1 y 2

Juego: Gears 5

Categoría/Puntuación: 100 y 150 GamerPoints

Conseguir el 100% de logros en Gears 5 es un reto para los más hábiles. "En serio capítulo 1" y "En serio capítulo 2" requieren completar la campaña en dificultades extremas, mejorar personajes, y superar desafíos en los modos Horda y Escape.

Las sombras se me abalanzaron

Juego: Max Payne 3

Categoría/Puntuación: Plata / 10 GamerPoints

Este trofeo/logro de Max Payne 3 te exigirá completar el modo Minuto de Nueva York en dificultad Extrema, un desafío contrarreloj que pondrá a prueba tus habilidades al máximo.

Maestro del LTC

Juego: Halo: La Colección Jefe Maestro

Categoría/Puntuación: 50 GamerPoints

El recopilatorio de Halo incluye el logro "Maestro del LTC", que requiere completar todas las campañas en dificultad Legendario. Solo el 0,4% de los jugadores en Steam lo han logrado.

Mesías

Juego: Outlast II

Categoría/Puntuación: Oro / 125 GamerPoints

En Outlast II, el logro "Mesías" exige completar el juego en dificultad Demente sin cambiar la pila de la cámara, es decir, sin cámara. Un reto aterrador y complicado.

Premio Vejiga de acero

Juego: Rock Band 2

Categoría/Puntuación: Oro / 25 GamerPoints

En Rock Band 2, el logro "Premio a la vejiga de acero" se obtiene al completar la "Lista de canciones infinita 2" sin fallar ni una nota y sin pausar el juego, lo que implica entre 6 y 7 horas de juego continuo.

Tú lo has querido

Juego: The Evil Within

Categoría/Puntuación: Oro / 60 GamerPoints

Para conseguir el logro "Tú lo has querido" en The Evil Within, debes completar el juego en modo Akumu, donde no puedes recibir daño alguno, un reto prácticamente imposible en algunas secciones.

Ve a pisar el césped

Juego: The Stanley Parable Ultra Deluxe

Categoría/Puntuación: Oro / 100 GamerPoints

Este trofeo/logro se puede conseguir fácilmente haciendo trampas, pero si quieres el verdadero reto, "Ve a pisar el césped" se desbloquea al iniciar el juego dentro de 10 años.

¡Emperador!

Juego: The Elder Scrolls Online

Categoría/Puntuación: Oro / 100 GamerPoints

En The Elder Scrolls Online, el trofeo "¡Emperador!" requiere que tu personaje se convierta en el Emperador de Tamriel, venciendo a todos los oponentes en la Guerra de la Alianza.

¡Mein Leben!

Juego: Wolfenstein II: The New Colossus

Categoría/Puntuación: Bronce / 30 GamerPoints

El trofeo "¡Mein Leben!" en Wolfenstein II: The New Colossus es uno de los más difíciles, requiriendo completar el juego en un modo donde solo tienes una vida, sin guardados y con enemigos extremadamente duros.

Estos trofeos y logros son auténticos desafíos que ponen a prueba la habilidad y paciencia de los jugadores más dedicados. ¿Has conseguido alguno de estos logros?

