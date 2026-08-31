Madden NFL 27 | RESEÑA: El regreso del buen fútbol

Durante años, Madden NFL ha cargado con una crítica recurrente: ser el mismo juego con una nueva fecha en la portada. La frase nunca ha sido completamente justa, pero sí refleja una sensación que muchos jugadores han tenido con la franquicia, especialmente cuando las mejoras entre una entrega y otra parecían insuficientes.

Madden NFL 27 llega en un momento diferente. Después de varios años en los que EA Tiburon ha trabajado sobre las bases de la jugabilidad, esta entrega consigue transmitir desde las primeras partidas que hay una evolución real. No significa que todo sea perfecto, ni que cada modo haya recibido la misma atención, pero sí hay una sensación clara de progreso.

La mayor virtud está en el terreno de juego. Madden 27 consigue que jugar fútbol americano sea más exigente, más estratégico y, sobre todo, más cercano a lo que uno espera de una simulación de la NFL.



La defensa recupera protagonismo

Uno de los cambios más importantes está en la defensa. En la entrega anterior, algunas modificaciones posteriores al lanzamiento terminaron afectando considerablemente al pass rush, mientras que los partidos podían convertirse en auténticos intercambios de anotaciones. En esta ocasión, EA Tiburon pone especial atención en devolverle equilibrio a este aspecto.

protagonismo Cortesía: EA

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La cobertura por zona es ahora más inteligente. Los defensores controlados por la inteligencia artificial ya no parecen limitarse a esperar dentro de su área, sino que pueden leer el desarrollo de la jugada y reaccionar de una manera más activa. Esto permite confiar un poco más en los compañeros controlados por la máquina y reduce la sensación de que el usuario tiene que estar pendiente de absolutamente todo para evitar una anotación.

También existen nuevas herramientas para jugar de manera conservadora, agresiva o llevar estas aproximaciones a variantes más extremas. Estas posibilidades adquieren todavía más importancia gracias al nuevo sistema de ajustes previos a la jugada.

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Los controles fueron reorganizados mediante los botones superiores del mando. Para los jugadores veteranos puede resultar incómodo al comienzo porque obliga a modificar años de memoria muscular, pero el cambio tiene sentido. Acciones que anteriormente requerían cuatro o cinco pulsaciones ahora pueden ejecutarse con dos.

A esto se suman los ajustes personalizados o macros. Es posible agrupar diferentes modificaciones defensivas y ejecutarlas rápidamente antes del saque. Por ejemplo, un jugador puede combinar cambios en la separación de la línea defensiva, la cobertura de los cornerbacks y la profundidad de una zona de los linebackers.

Es una función especialmente pensada para quienes conocen profundamente Madden y quieren tener mayor control sobre cada jugada. No necesariamente cambiará la experiencia de todos, pero sí aporta herramientas que pueden marcar diferencias en partidas competitivas.

Más control al atrapar el balón

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El ataque también incorpora una mecánica importante: el sistema de recepción basado en el timing.

Cuando el receptor está a punto de recibir el balón aparece un medidor y el jugador debe soltar el botón en el momento adecuado, buscando la zona verde. El sistema recuerda a otras mecánicas de precisión presentes en diferentes juegos deportivos y añade una nueva capa de participación del usuario.

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La idea funciona porque reduce un poco esa sensación de que el juego decide automáticamente el resultado de ciertas situaciones. En lugar de limitarse a presionar el botón correspondiente, el jugador debe intervenir en el momento preciso.

También influye el tipo de lanzamiento. Los pases rápidos requieren mayor precisión, por lo que dominar el sistema puede convertirse en una parte importante de la ofensiva.

No es obligatorio utilizarlo. Quienes prefieran el sistema clásico pueden mantenerlo, una decisión acertada porque permite que la nueva mecánica funcione como una alternativa y no como una imposición.

Eso sí, todavía queda por ver cómo evolucionará su equilibrio. El material disponible muestra que encontrar el punto adecuado entre una recepción demasiado poderosa y una excesivamente complicada podría tomar tiempo. Por ahora, es una incorporación interesante.

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Franchise vuelve a ser protagonista

Para quienes encuentran su principal razón para jugar Madden en Franchise, esta entrega tiene bastante que ofrecer.

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La gran novedad es el Persona Engine, un sistema que asigna diferentes rasgos de personalidad a los jugadores y convierte la gestión del vestuario en una experiencia más dinámica. Algunos jugadores pueden priorizar al equipo, mientras que otros estarán más interesados en el dinero. También pueden ser más pacientes, molestarse con facilidad, buscar terminar su carrera con un campeonato o exigir un cambio de equipo si consideran que no han recibido el respeto correspondiente.

La diferencia frente a versiones anteriores es que estas personalidades tienen ahora mayor influencia durante la temporada. El objetivo deja de ser simplemente administrar una plantilla y pasa a ser también mantener satisfechos a 53 individuos con intereses diferentes.

Las negociaciones contractuales recibieron una renovación importante. Los acuerdos ya no se limitan a aumentos salariales año tras año, sino que ofrecen alternativas como años anulables, diferentes distribuciones entre salario y bonos, cláusulas de no intercambio y otras posibilidades que aparecen durante las conversaciones.

Además, las negociaciones pueden producirse durante toda la temporada, en lugar de concentrarse en momentos específicos.

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La gestión también incorpora entrenamientos específicos según la posición. Un receptor puede realizar ejercicios diferentes a los de un safety, y estas actividades pueden ayudar al desarrollo de determinados atributos. Son una buena alternativa para quienes disfrutan controlar cada aspecto del equipo, aunque algunos ejercicios pueden resultar más entretenidos que otros.

El modo incluso permite delegar determinadas tareas para quienes prefieren concentrarse en la parte deportiva.

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Hay, sin embargo, una advertencia importante. Se han reportado comportamientos extraños de los equipos controlados por la computadora, incluyendo contrataciones excesivas en determinadas posiciones y acuerdos que pueden generar problemas con el límite salarial. No todos estos problemas aparecen necesariamente en cada partida, pero sí muestran que el nuevo sistema todavía puede necesitar ajustes.

Superstar tiene luces y sombras

El modo Superstar permite crear un jugador y desarrollar su carrera desde diferentes posiciones. También ofrece la posibilidad de importar un personaje creado desde EA Sports College Football 27, aunque para ello es necesario contar con ese juego.

sombras Cortesía: EA

La carrera tiene elementos de RPG deportivo. El jugador puede pasar por el Combine, participar en minijuegos y mejorar mediante entrenamientos y actuaciones durante los partidos. También existe un sistema de influencia que determina progresivamente el peso que el personaje tiene sobre entrenadores, compañeros y agentes.

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Al comienzo hay menos control sobre las jugadas, pero una mejor actuación permite obtener mayor libertad dentro del partido. Esta progresión funciona como concepto y hace que la carrera se sienta diferente a simplemente disputar encuentros desde el primer minuto.

El problema está en la ejecución.

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El sistema que puntúa las actuaciones puede cometer errores. Una entrada puede registrarse como asistencia, una acción de bloqueo puede recibir una penalización incorrecta y hasta se han presentado resultados finales equivocados después de los partidos.

Fuera del terreno de juego, el modo tampoco termina de convencer. Hay muchos menús, decisiones de diálogo y elementos relacionados con marcas que no siempre producen consecuencias relevantes.

Y aquí aparece uno de los problemas más evidentes de Madden 27: la monetización.

Demasiados cobros adicionales

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El juego permite comprar niveles, puntos de habilidad y mejoras de experiencia para acelerar la progresión del personaje. También existe un Superstar Pass con estructura similar a un battle pass.

Nada de esto impide completar el modo sin pagar adicionalmente, pero la progresión está diseñada de tal manera que gastar dinero puede convertirse en una alternativa demasiado atractiva frente a avanzar jugando.

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La situación se extiende a otros contenidos. Existe un Team Pass de pago que aparece periódicamente y que incluso reutiliza algunas recompensas de entregas anteriores. También puede contener elementos cosméticos con diseños que ya no representan correctamente a determinados equipos.

Ultimate Team continúa siendo el espacio más evidente para quienes están dispuestos a invertir dinero para construir sus plantillas. Este año incorpora los Evo Cards, que permiten mejorar cartas, elevar su valoración máxima y modificar arquetipos, además de otras posibilidades de personalización.

Sin embargo, para quienes no disfrutan de este modelo, sigue siendo difícil encontrar razones para entrar. La posibilidad de enfrentarse a jugadores que han invertido grandes cantidades de dinero y la presencia de jugadas problemáticas que aparecen recurrentemente hacen que el modo resulte poco atractivo para determinados perfiles.

El problema no es únicamente cuánto cuesta el contenido adicional, sino que estas mecánicas aparecen incluso dentro de experiencias que originalmente se pueden jugar como jugador individual.

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Una presentación a la altura

Donde Madden 27 da otro paso adelante es en la presentación.

Una presentación a la altura Cortesía: EA

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Los partidos cuentan con nuevas introducciones, diseños específicos de estadios, coordinadores en las bandas y elementos que buscan reproducir mejor una transmisión real de la NFL. Los partidos especiales también reciben tratamiento propio, con presentaciones temáticas para Halloween, Acción de Gracias y Navidad.

Los resúmenes semanales y los programas de medio tiempo son más completos y cuentan con segmentos como el Jugador de la Semana. Scott Hanson aporta una presencia constante y ayuda a reforzar esa sensación televisiva.

También hay más diseños alternativos para los campos, especialmente cuando los equipos utilizan uniformes retro o alternativos.

Es uno de los apartados donde Madden 27 más se acerca al nivel de presentación que durante años los jugadores han esperado de una simulación de la NFL.

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El problema es que buena parte de esta presentación se reduce en partidas competitivas en línea. Algunas secuencias previas al partido y otros elementos de la transmisión no aparecen de la misma manera en PvP, lo que limita el acceso a una de las mejores novedades del juego.

Visuales, sonido y rendimiento

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Gráficamente, Madden 27 luce muy bien en términos generales. Los rostros de los jugadores tienen buen nivel de detalle y muestran más expresividad. Los coordinadores en las bandas y la evolución de los públicos ayudan a completar la imagen de una retransmisión deportiva.

No todo está libre de problemas. Se han presentado animaciones extrañas, glitches ocasionales y algunos errores de interfaz. Incluso se han detectado situaciones en las que el texto del marcador posterior al partido queda sobre un fondo similar y resulta difícil de leer.

El apartado sonoro es más irregular. La presencia de nuevos diálogos de Scott Hanson es positiva, pero los comentaristas siguen reutilizando algunas líneas con demasiada frecuencia. También se señala que Greg Olsen puede pasar buena parte del encuentro con una participación limitada.

El ruido del público, por otro lado, puede llegar a ser demasiado fuerte.

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En cuanto a tiempos de carga, también existen inconvenientes. Se han registrado cargas particularmente largas, incluyendo una de aproximadamente un minuto y medio durante una sesión en una PS5 base.

Conclusión

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Madden NFL 27 es una de las entregas más recomendables de la serie en los últimos años. Su jugabilidad, defensa renovada, herramientas de control y mejoras de Franchise hacen que valga la pena para quienes disfrutan de la simulación y la gestión de equipos.

No es una entrega perfecta, especialmente por los problemas de Superstar, algunos errores técnicos y una monetización demasiado presente. Aun así, para los jugadores que buscan principalmente jugar partidos y construir una franquicia, Madden NFL 27 representa un regreso convincente.

Calificación Madden NFL 27 Volkgames

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