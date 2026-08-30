Alci Acosta se encuentra en UCI en Barranquilla: esto se sabe de su estado de salud

El cantante Alci Acosta, conocido por famosos boleros como 'La copa rota' y 'Traicionera', se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, por una afección en sus riñones y en su próstata. La noticia la dio a conocer su hijo, Checo Acosta, quien agradeció en sus redes sociales a la Clínica Misericordia Internacional y a todas las personas que han enviado mensajes de apoyo y cariño.

"En estos momentos se encuentra en UCI ya estable con toda la atención requerida. A nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica la Misericordia @clinicamisericordiainter , cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Así mismo también le damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño", escribió Checo Acosta en su cuenta de Instagram.

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